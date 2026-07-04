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▲中聯油脂公司大豆沙拉油下游業者及其產品名單。（圖／台北市衛生局提供）

油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」經檢驗發現一級致癌物苯駢芘（BaP）」超標，燒到下游泰山、福壽、福懋3家廠商，以及多家餐飲品牌。台北市衛生局今（4）日派員到3處下游通路賣場進行稽查，現場已無違規產品，同時提醒民眾即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮產品，若曾購買可向業者辦理退貨。苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境污染。我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」已針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準2μg/kg，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。台北市衛生局今日派員到台中市衛生局新提供的福壽問題油品3處下游通路賣場進行稽查，業者皆已配合下架退回違規產品，現場已無違規產品，累計已查核相關業者共計39家（通路賣場27家、飯店餐廳12家）。衛生局要求業者，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局；未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局提醒消費者，如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業辦理退換貨；妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999。