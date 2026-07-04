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NBA金州勇士隊球星、「士官長」吉米·巴特勒（Jimmy Butler）爆出無預警現身台灣，並在個人Instagram限時動態中大方分享台灣在地元素，包括台灣啤酒和星宇航空，照片曝光後隨即讓全台籃球迷集體暴動。巴特勒剛結束世界盃足球賽的觀賽行程，便被眼尖的網友在桃園國際機場捕捉到野生身影。隨後，他本人透過IG限時動態親自「開箱」台灣，畫面中不僅清楚可見背景的中文字樣與桃園機場設施，他更曬出經典的「台灣啤酒」以及搭乘「星宇航空」的照片，標註位置更直接寫下「Taipei, Taiwan」。這些充滿生活感的照片在網路上瘋傳，隨即佔領了PTT體育板與Dcard籃球板，不少網友驚呼：「這杯很台灣！」、「士官長竟然在喝台啤！」、「這真的是NBA等級的親民」。由於巴特勒本次來台並未宣布任何商業代言活動或公開見面會，外界推測他極有可能只是短暫停留或轉機，並非正式訪台行程。即便停留時間短暫，能在機場親眼目睹這位國際一線球星的風采，對許多巧遇的球迷來說，已是休賽季期間最難得的驚喜。巴特勒上個賽季飽受右膝前十字韌帶撕裂傷困擾，整季僅出賽38場，雖仍繳出平均20分、5.6籃板與4.9助攻的明星級成績，但自1月受傷後便持續養傷，新賽季能否順利歸隊備受關注。近期NBA交易市場傳聞四起，巴特勒也捲入與安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等人的交易傳聞中。面對流言，一向硬漢形象鮮明的巴特勒展現了高度的忠誠，他表示理解球團爭冠的商業考量，但仍公開強調希望能留在勇士隊退休。他期盼在傷癒歸隊後，能與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）攜手以完全健康的狀態，再次向 NBA 總冠軍發起衝擊。