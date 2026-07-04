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▲孫安佐一家人，左起狄鶯、孫鵬、孫安佐，其中狄鶯被親舅舅方駿大義滅親，表示外甥女根本把孫安佐寵壞了。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

《天天開心》經典班底方駿、司馬玉嬌、黃西田與邵大倫今（4）日出席台灣優質生命協會主辦的「2026愛傳承關懷演唱會」，而狄鶯親舅舅的方駿受訪提到孫安佐現況，聊到外甥孫孫安佐因持有火焰槍遭到起訴一事，他竟突然開轟狄鶯、孫鵬夫妻是「怪咖父母」，直言孫安佐如今的偏差行為，都是從小被父母寵壞。方駿表示，自己其實很少介入外甥女一家人的事情，但看到孫安佐近來風波不斷，仍忍不住直言：「都是她（狄鶯）寵出來的！」他更爆料狄鶯對兒子的溺愛程度令人難以理解，不僅餵奶餵到12歲，母子還同睡到15歲，讓他忍不住直呼：「神經病！有這樣寵小孩嗎？狄鶯是怪咖、孫鵬也是怪咖，全家都怪咖！」雖然對教育方式不認同，但方駿也替孫安佐說了一句公道話。他表示孫安佐見到長輩時其實相當有禮貌，也會主動打招呼，只是「很愛搞一些奇奇怪怪的東西」，自己也看過他測試噴火裝置的影片，「碰！一噴好幾尺，嚇死人。」他認為孩子會變成現在這樣，與父母長期過度保護、毫無界線的教育方式脫不了關係。談到狄鶯是否曾向他訴苦，方駿笑說對方根本不敢找自己，「她不敢跟我講，我一定會直接說『都是妳寵出來的』。」他也把矛頭指向孫鵬，認為夫妻倆對孩子百依百順，「哪有這樣疼小孩的？爸媽如果不提供資金，他會買那麼多東西嗎？都是父母寵壞的啦！」方駿也表示希望孫安佐能夠安分守己，遠離危險及違法行為，不要再沉迷於「奇奇怪怪的東西」，好好重新找回生活方向，以免再度觸法。