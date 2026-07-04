現代人工作日常離不開通訊軟體，但有民眾在Threads上發文提到，成年人的聊天群組常出現一種微妙現象，平日上班時間訊息熱絡，幾乎是秒回的程度，但一到了下班時間或周末卻瞬間安靜，甚至完全不讀不回，該文一出引發不少上班族共鳴，直呼「這根本就是我」。
有民眾在Threads發文提到，成年人的LINE聊天群組往往是平日朝9晚5聊到熱情四射，每個訊息幾乎都能獲得即時回覆，但只要一到下班時間、周末假日，群組就像自動關機一樣，大家紛紛消失、不讀不回。貼文曝光後，引起大量共鳴。
上班族LINE聊天室寫照：帶薪摸魚聊天，真舒服！
不少人笑稱，這就是上班族的真實寫照，「帶薪摸魚聊天，真舒服」、「超好笑，這根本我」、「下班了，不聊囉」，有人坦言，休假時會直接切換成勿擾狀態，「休假絕對開啟勿擾模式」、「下班就是勿擾模式」、「週末訊息會拖到週一回」。還有人點出，對有家庭、有小孩的人來說，下班後並不代表真正休息，而是進入另一段忙碌時段，「有小孩的人下班後是另一個上班」，因此下班後不回訊息，反而是許多成年人的日常自保方式。
LINE網頁版即將退場
對不少上班族來說，Chrome網頁版LINE最大的優點，就是不必安裝獨立程式，只要透過瀏覽器就能登入使用，特別是在公司電腦無法安裝軟體、或不方便開手機的情況下，成為上班時間聊天的重要工具。但根據LINE公告，Chrome網頁版原訂於2025年9月22日終止服務，後來因用戶反彈，官方延後至2026年上半年停用，雖然截至2026年6月，正式退場日期仍未明朗，記者實際登入網頁版也還能使用，但不排除LINE官方說關就關，建議還在使用網頁版的用戶要先做好替代方案。
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上班族LINE聊天室寫照：帶薪摸魚聊天，真舒服！
不少人笑稱，這就是上班族的真實寫照，「帶薪摸魚聊天，真舒服」、「超好笑，這根本我」、「下班了，不聊囉」，有人坦言，休假時會直接切換成勿擾狀態，「休假絕對開啟勿擾模式」、「下班就是勿擾模式」、「週末訊息會拖到週一回」。還有人點出，對有家庭、有小孩的人來說，下班後並不代表真正休息，而是進入另一段忙碌時段，「有小孩的人下班後是另一個上班」，因此下班後不回訊息，反而是許多成年人的日常自保方式。
對不少上班族來說，Chrome網頁版LINE最大的優點，就是不必安裝獨立程式，只要透過瀏覽器就能登入使用，特別是在公司電腦無法安裝軟體、或不方便開手機的情況下，成為上班時間聊天的重要工具。但根據LINE公告，Chrome網頁版原訂於2025年9月22日終止服務，後來因用戶反彈，官方延後至2026年上半年停用，雖然截至2026年6月，正式退場日期仍未明朗，記者實際登入網頁版也還能使用，但不排除LINE官方說關就關，建議還在使用網頁版的用戶要先做好替代方案。