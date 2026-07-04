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連勝文重返政治舞台 借曾祖父名言力挺謝龍介

盧秀燕猛攻綠營長期執政 喊話：換人換黨做做看

台中市長盧秀燕假日輔選行程今天開拔到台南，與前國民黨副主席連勝文首度同台，為國民黨市長參選人謝龍介站台。盧秀燕火力全開，直指台南已33年未曾政黨輪替，長期由同一政黨執政容易藏汙納垢，「會爛、會蛀」，呼籲市民給謝龍介4年機會，不僅對台南好，「對民進黨也好」。盧秀燕今（4）日上午才在台中與國民黨主席鄭麗文、立法院副院長江啟臣同台，隨後趕往台南投入輔選；而這也是連勝文卸下國民黨副主席職務後，首度公開出席政治活動，格外受到關注。在謝龍介安排下，盧秀燕與連勝文先前往台南司法博物館，參訪「史家連雅堂馬兵營故址」石碑。該處原為連勝文曾祖父、史學家連橫（連雅堂）故居，日治時期改建為法院，對連家別具歷史意義。藍白參選人相當熱情，超過20人到場歡迎。連勝文引用曾祖父「汝為台灣人，不可不知台灣事」的名言，表示謝龍介是他認識的人當中，最了解台灣歷史與文化的政治人物之一。兩人相識20多年，他一路見證謝龍介面對各種挑戰，即使只有1%成功機率，也從不放棄，總能設法突破困境，這正是台灣精神的最佳寫照。他也提到，上一次台南市長選舉雙方票數已十分接近，只要大家繼續團結努力，相信這次一定能逆轉勝，成功贏回台南。盧秀燕致詞時把矛頭對準民進黨。她表示台南是擁有深厚文化、歷史底蘊與城市驕傲的地方，因此更需要具有歷史感、文化素養與正義感的市長來帶領。她指出台南已經33年沒有政黨輪替，一個地方若長期由同一政黨執政，難免容易藏汙納垢，「會爛、會蛀」，甚至可能衍生賄選、貪瀆等弊案，因此應該透過政黨輪替，讓不同的人、不同政黨來治理，才能帶動改革與進步。盧秀燕並提到，謝龍介已公開承諾，若當選市長只做一任，目的就是完成台南政黨輪替、推動改革。因此，她呼籲市民「給謝龍介4年機會」，不只是讓台南有改變的契機，「也是給民進黨一個改變的機會」。