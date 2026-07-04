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外媒引述最新市場消息指出，蘋果正加速布局「雙代工」策略，除了持續與台積電合作外，英特爾也有望加入下一代iPhone晶片供應鏈。最新傳聞指出，預計2027年第一季推出的iPhone 18標準版，將搭載A20晶片，並採用英特爾18A製程，成為蘋果首款可能由英特爾代工的iPhone處理器。科技媒體《Wccftech》3日報導，微博爆料人「定焦數碼」透露，除了蘋果未來可能改採三星CMOS影像感測器、打破索尼長年獨占地位外，另一項更受矚目的消息是，iPhone 18標準版的A20晶片將採用英特爾18A製程。不過，目前傳聞尚未說明A20是否會完全交由英特爾生產，或是由台積電與英特爾共同分攤代工訂單。報導指出，在AI晶片需求持續升溫下，台積電3奈米製程產能已相當吃緊，未來2奈米製程也可能面臨供不應求的情況。市場因此推測，蘋果為了確保A20晶片供貨穩定，可能提前導入英特爾作為第二家晶片代工夥伴，以降低對單一供應商的依賴。報導提到，英特爾18A製程去年良率已突破55%，市場預估至2026年7月仍將持續提升，具備承接蘋果訂單的條件，因此被視為蘋果建立雙代工策略的重要合作夥伴。不過，高階版A20 Pro晶片目前仍預期由台積電獨家量產，除非後續供應鏈規劃出現變化，否則短期內應不會改變。