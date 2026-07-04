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▲比利時鑽石協會送給川普一枚鑲有將近400顆鑽石與寶石的「自由250（Freedom 250）」奢華金鑽戒指，這也再次引發川普打破白宮慣例、大肆收受私人貴重禮物的倫理爭議。（圖／美聯社）

關稅戰後的謝禮

川普打破數十年倫理慣例

美國正在歡慶建國250週年，總統川普（Donald Trump）當地時間3日前往拉什莫爾山國家紀念地（Mount Rushmore，也譯為總統山）發表演說，為系列紀念活動揭開序幕。美國國慶也成為有心人士向川普示好的絕佳舞台，比利時鑽石協會就送給川普一枚鑲有將近400顆鑽石與寶石的「自由250（Freedom 250）」奢華金鑽戒指，這也再次引發川普打破白宮慣例、大肆收受私人貴重禮物的倫理爭議。根據《美聯社》報導，比利時鑽石協會這枚為川普量身打造的戒指，戒面上有一隻由鑽石雕琢雙翼的雄鷹，胸前護著紅寶石盾牌，爪裡握著祖母綠編織的橄欖枝。上方閃耀著「250」字樣，下方則刻有「美國250年（250 YEARS USA）」。戒身用數十顆白鑽拼出兩個巨大的英文字母「T」（象徵川普），緊鄰著美國星條旗以及「1776」與「2026」。更引人注目的是，另外數十顆鑽石在另一側框出了川普第45任與第47任總統任期的數字「45」與「47」，其外框正是漫畫中「超人」的經典五角形徽章。戒指內側更精細地刻著一行字，「來自安特衛普的工藝，獻給川普」。這枚戒指總共鑲嵌了321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠、6顆紅寶石，雖然比利時鑽石協會沒有透露戒指的具體造價，但珠寶專家估計這枚戒指的價值落在2.5萬至3.5萬美元之間（約80萬至112萬元台幣）。去年，比利時鑽石業在川普發動的全面性全球關稅戰中苦苦掙扎。直到數月前，比利時才成功爭取到美方取消對進口鑽石徵收關稅。比利時鑽石協會表示，在這個過程中，他們提供了「關鍵意見」，成功說服川普政府給予比利時鑽石「零關稅」待遇。安特衛普全球鑽石中心（AWDC）主席摩塞爾（Isidore Mörsel）表示，「願這枚戒指成為一個持久的提醒：真正的夥伴關係就像最頂級的天然鑽石，是在巨大的壓力下形成的，它能經受住時間的考驗，並在建立於信任之上時閃耀出最耀眼的光芒」。這枚戒指的昂貴程度與卡達先前贈送、後來被川普下令改裝為新空軍一號的「4億美元專機」相比，顯得相形見絀，但它再次突顯了川普樂於收受私人禮物的習慣，有美國政府倫理專家表示，川普頻繁接受這類高價私人禮物的行為，已經徹底打破了白宮數十年來刻意迴避利益衝突的傳統慣例。事實上，根據最新公布的川普2025年度財務申報，他還收受了一座價值25萬美元（約新台幣810萬元）的雕塑，該雕塑刻劃了他在2024年賓州遇刺倖存後，高舉拳頭大喊「戰鬥」的經典歷史畫面；此外，他還收了國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）贈送的10張世界盃決賽門票，價值達1萬5000美元。目前這枚戒指尚未正式遞交到川普手中，不過，美國駐比利時大使懷特（Bill White）已在社群媒體上高調預告，他將把戒指親手呈獻給川普，之後戒指將會被陳列在白宮的橢圓形辦公室內，成為川普總統任期中，另一個耀眼的權力符號。