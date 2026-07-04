我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警察局局長趙瑞華特別叮嚀青少年朋友「求職務必要與家長討論、面對誘惑要勇敢拒絕」，切勿因高薪或一時好奇而誤入歧途。(圖／記者郭凱杰攝,2026.07.04)

▲今天的活動特別邀請兒童界的天團「金剛拔拔幼兒體育戶外遊戲團隊」以生動活潑的互動帶領，讓在座的大小朋友們一同手舞足蹈。(圖／記者郭凱杰攝,2026.07.04)

▲ 高雄市防災協會也派遣救難夥伴，到現場指導教學現場參與的小朋友「高品質心肺復甦術CPR+AED」。(圖／高雄市防災協會提供)

為了讓青少年與兒童建立正確的犯罪預防、防災以及保家衛國觀念，高市警局第三屆「小小警消小小兵，加『馬』護青春」暑期職人體驗活動今(4)日熱鬧登場，今年首度結合消防局及國軍跨域合作，吸引160餘名5至15歲兒童及青少年踴躍參與，透過角色扮演、互動闖關及實境演練，在歡樂中學習犯罪預防、防災避難及自我保護知識。警察局局長趙瑞華在活動中也提醒，暑假是犯罪集團伺機下手的敏感時刻，青少年在暑期安排打工賺外快，或參與各類社交活動時，極易因社會經驗不足，落入求職詐騙陷阱如交付存摺帳戶、淪為詐欺車手或遭受新興毒品的誘惑，因此特別呼籲家長應多加留意孩子的作息與交友狀況，並叮嚀青少年朋友「求職務必要與家長討論、面對誘惑要勇敢拒絕」，切勿因高薪或一時好奇而誤入歧途。第三屆警消暑期職人體驗重磅回歸，今年活動不僅承襲往年的超高人氣，「加0馬」升級版規模擴大除了警察、消防單位，也首度結合國軍跨界一起展現職人力量，除此之外，這次活動亮點邀請青少年擔任「刑警小隊輔」，穿上帥氣刑警背心，大手拉小手帶領小小孩闖關不僅增進青少年榮譽感，更是讓孩子透過實際體驗認識各項公共服務工作的重要性，培養正向價值觀與安全意識。這次活動由警察局統合少年警察隊、婦幼警察隊、刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊、交通警察大隊、捷運警察隊、騎警隊、內政部警政署保安警察第三總隊警犬隊與消防局特搜大隊（犬隊）、民間救難團體高雄市防災協會，以及國軍南部人才招募中心共同舉辦。希望藉由活動體驗職人工作方式培養孩子們的同理心，在與警消及國軍哥哥、姐姐們的真實互動中學習各項保護自己的知識，運用生動活潑、趣味與教育兼備的闖關活動，將國防、犯罪預防知識簡單、輕鬆的傳達給孩子們。此次「小小警消小小兵，加『馬』護青春」活動，開場由特勤隊員高空垂降進行人質救援，超擬真演練讓小朋友近距離感受特勤人員執行任務的專業與勇氣；消防犬尋人演練則展現消防搜救犬靈敏的嗅覺與搜救能力。此外，特別邀請兒童界的天團「金剛拔拔幼兒體育戶外遊戲團隊」以生動活潑的互動帶領，讓在座的大小朋友們一同手舞足蹈，在汗水與歡樂中學習成長。活動中，為增加孩子們的犯罪預防知識量能及體驗各類警消工作內容，由不同單位警消、國軍安排趣味關卡，以闖關方式將兒少性隱私、性剝削、霸凌、毒品、詐欺等青少年易觸法案件及交通安全、防火、防災、緊急救護、全民國防等多元知識，藉由遊戲寓教於樂，孩子們也在過關斬將的過程中將安全意識深植心中。