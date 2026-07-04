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台灣虎航今（4）日中午從東京成田機場起飛，原訂在下午抵達高雄機場的航班IT281，臨時改降桃園機場。台灣虎航表示，航機飛行期間發生有短暫電子艙煙霧警告，並沒有出現煙霧，但仍謹慎就近轉降桃機，將協助旅客以陸運前往高雄。虎航今航班傳出有塑膠燃燒味，改降桃機後更有消防車在機場待命。台灣虎航說明，航機發生短暫電子艙煙霧警告，但並無出現煙霧。為求謹慎駕駛艙組員依程序向航管通報後 ，就近轉降至桃園機場且依航管指示順利完成落地作業。虎航強調，並無迫降，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。台灣虎航第一時間除將此事件主動向民航局通報外，也向原廠反映以求釐清問題根因，守護飛航安全。台灣虎航已同步啟動應變程序，將優先協助受影響的IT281航班旅客以陸運方式回高雄。台灣虎航對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。