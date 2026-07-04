我是廣告 請繼續往下閱讀

日立永大電梯今（4日）於苗栗西湖渡假村擴大舉辦60週年家庭日，邀請全台近4000名員工及眷屬參與。現場規劃親子互動、團隊闖關、歌唱及摸彩等活動，並將企業重視的Safety（安全）、Law（法令遵循）、Quality（品質）、Delivery（交期）及Cost（成本）五大核心精神，融入趣味關卡，讓員工與家屬在互動中認識企業文化，提升團隊凝聚力與向心力。董事長小口辰廣表示，感謝全體員工及眷屬多年來的支持與付出，讓日立永大電梯走過60年、持續深耕台灣市場，累計電梯出貨突破10萬台，保養台數超過7.5萬台，創下國內業界亮眼成績。他指出，60週年不只是慶祝過去成果，更象徵品牌邁向下一個階段的重要起點。未來公司將持續秉持初心，以「構築社會流動性」為願景，推動社會創新、綠色建築及永續發展，迎向下一個十年。總經理沈裕舜表示，公司自1966年創立至今已走過一甲子，能夠穩健成長，關鍵來自每位員工的努力與堅持。他強調，企業最重要的資產就是人才，公司始終秉持「以人為本」理念，希望透過家庭日活動凝聚團隊精神，讓日立永大成為如同大家庭般互助合作的企業。展望未來，公司將持續打造「安全、安心、舒適」的工作環境，讓每位員工都能發揮所長、與企業共同成長，同時兼顧員工福祉、社會責任及環境永續，攜手全體同仁與合作夥伴迎接更多挑戰與發展契機。