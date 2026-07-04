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韓籍啦啦隊美女李珠珢，受邀跟隊友李雅英一起擔任「高雄啤酒音樂節」開場嘉賓，不僅帶來火辣演出，更在台上大玩「戀愛哏」，李珠珢前一天才在社群跟李雅英官宣「交往第一天」，沒想到今（4）日卻宣布分手，讓全場笑翻。李珠珢昨日才在Threads留言，開心宣布自己和李雅英「交往第一天」，然而今日活動時，主持人問兩人：「今天是交往第二天嗎？」她竟秒回「分手了！」還露出委屈哭哭臉，表示自己被李雅英給甩了，讓李雅英在一旁笑到彎腰，最後兩人當場擁抱和好，笑翻現場粉絲。其實活動開始前，李珠珢就開直播跟粉絲劇透，表示兩人事先串通好了「一天戀情」，因為昨日李雅英拒絕了自己的求愛，因此今日打算在舞台上反擊，希望可以給大家帶來歡樂，沒有真的鬧翻。李珠珢、李雅英昨日、今日連兩天登上啤酒節舞台，頂著烈日熱情與粉絲互動，李珠珢一開口就用中文自我介紹：「大家好，我是珠珠寶貝。」表演YENA歌曲〈Being a Good Girl Hurts〉時，道具雨傘卻被強風吹得直接「開花」，不過她臨危不亂完成演出；兩人也合跳〈在我耳邊的Candy〉，還走下台發送糖果，互動讓粉絲相當驚喜。