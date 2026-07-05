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舊iPhone可升級，但AI功能不一定能用

Siri AI能跨App處理

蘋果iOS 27預計今年秋季正式推出，最大亮點為Apple Intelligence與全新Siri AI，外媒指出，iOS 27雖然支援部分舊款iPhone，但AI功能的硬體要求高，像是iPhone 15標準版、iPhone14系列與更舊機型，恐怕會出現看得到卻吃不到的窘境，可能成為新一波換機潮的推力。據外媒9to5Mac報導，過去多數iOS大版本更新，通常新舊iPhone都能獲得相近的核心功能，但iOS 27情況不同，這次多數新功能都與AI有關，尤其是Siri AI，被視為蘋果近年最重要的智慧助理升級。尷尬的是，iOS 27雖然可讓更多舊款iPhone延續生命週期，但真正被視為升級重點的Apple Intelligence與Siri AI，支援機型有限。蘋果官方列出，iOS 27上的Apple Intelligence與Siri AI支援iPhone 16系列、iPhone15 Pro系列，iPhone15標準版、iPhone14系列與更舊款iPhone，即使能安裝iOS27，也無法完整體驗新一代AI功能。蘋果表示，全新Siri AI可進行更自然的來回對話，也能依照使用者當下操作內容採取動作，例如編輯剛送出的訊息、建立提醒事項、加入行事曆活動，或在照片App中進行編輯與分享。官方也指出，Siri AI將有獨立App，方便使用者回看先前對話紀錄。除了Siri AI，iOS 27也加入多項AI功能，包括照片AI編輯工具、升級版Clean Up、Spatial Reframing，以及更智慧的搜尋與系統App整合。9to5Mac指出，這些功能不只是掛上AI名號，而是可能真正改變iPhone日常使用方式，讓原本對AI無感的使用者也感受到差異。若使用者只是想讓iPhone維持安全更新與基本功能，舊機升級iOS 27仍有意義，但若想體驗全新Siri AI、AI照片編輯、自然語言操作與更深度的Apple Intelligence整合，恐怕就得換到支援機型。