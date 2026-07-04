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115年度中央政府總預算案延宕逾300天至今仍未通過，國民黨立委翁曉玲卻提案大砍13個部會的媒宣費，甚至有部會直接砍到0，事後更被抓包是一份提案複製貼上，「一稿13砍」。對此，行政院長卓榮泰今（4）日諷刺，立法委員有兩種，一種是爭取預算，一種是專門刪除預算，一個提案刪除十幾個部會的預算，讓人難接受。卓榮泰今赴嘉義，上午先出席樂野系統2萬噸原水蓄水池工程祈福動土典禮，而在下午視察嘉義縣朴子市農會肉品市場改建工程時，卓榮泰宣布，中央已核定將肉品市場改建的總經費提高為32.6億元，同時也拜託，計劃核定後還有五項招標工程要做，要請縣長翁章梁以及在地立委蔡易餘一起努力，讓它在2030年就能如期運作，「中央政策一定要大家合力地配合執行，才能確實落實到地方」。卓榮泰接著點名蔡易餘，感謝其無論在質詢或是各種場合，都講到很多地方的建設及需求，而肉品市場的冷凍分切及屠宰工廠，也是蔡易餘在立法院裡面，多次向行政院提出完整的說明、據理力爭。他提到，這6年來，蔡易餘鍥而不捨，始終不放棄為地方爭取建設，讓他相當感動，因為爭取的預算總是會回到地方，造福民生、協助產業發展。「斯斯有兩種，立法委員也有兩種！」話鋒一轉，卓榮泰意有所指說，有一種是專門爭取預算的，有一種專門是刪除預算的，刪除得有道理，大家都接受，但用一個提案刪除十幾個部會的預算，讓人難接受，而且刪除的是各部會要跟人民溝通的、文化的廣宣費用，那實在是不得了，以後政府有任何的政策，怎麼向人民說明？卓榮泰舉例，政府現在有關於人口對策的新戰略，要照顧大家的小孩，需要向大家說明；有中小微企業的轉型升級方案，經濟部、勞動部要跟大家講；有掃黑反毒的14項作為，要透過教育部、衛福部、法務部跟大家說明，希望能從中央到地方、從社區到學校，全部投入反毒的作業，「如果經費完全拿掉，政府只能寫好一張單子讓大家自己讀，沒有辦法講出去」。卓榮泰指出，今天已經7月4日，一年過了一大半，中央政府總預算卻還沒有審查完畢，而依照慣例，8月就要送出明年度的中央政府總預算，若再不審查完畢，立法委員的桌上將有兩本不同的預算，「一本今年，一本明年」，難免有人會搞錯，把明年的預算拿來今年刪，這非常嚴重，是我國憲政史上從未發生的；此外，他說，關於國家安全的國防特別預算、特別條例，也是拖拖拉拉的，若國防工作這麼重要，為什麼不讓政府能好好的去工作？為什麼一定要拖住整個前進的尾巴，讓政府動彈不得？卓榮泰說，爭取預算的立委，才是大家要支持的，他們為人民福利、民生需求、產業發展爭取預算，讓政府有預算支持來回應各界的需求，因此他也再次拜託國人做正確選擇，希望大家能體諒，也體會國家的需求、產業的需求、人民的需求，共同為國家的未來擘劃出一個更可長、可遠而且是正確的道路來一同努力。