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▲富邦悍將打擊教練高國輝，在經典賽期間，曾以中華隊打擊教練身份與費爾柴德共事。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（4）日拒絕美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊下放小聯盟的選項，選擇成為「自由球員」，未來動向備受矚目，傳出中職球隊有興趣網羅。富邦悍將打擊教練高國輝在經典賽期間曾與費爾柴德共事，聽到「費仔」有機會來台，高國輝直呼，「不錯啊！蠻樂觀其成的。」更大讚費爾柴德的球技值得中職野手學習。費爾柴德季前代表中華隊參加經典賽，對韓國一役敲出逆轉全壘打，成為家喻戶曉的「台灣英雄」。悍將打擊教練高國輝在經典賽期間擔任打擊教練，與費爾柴德有共事經驗。談到這位混血好手，高國輝直言，「他很認真在訓練上，有他自己專注想要做的事情。我覺得大聯盟就是這樣，是很競爭的環境，沒有很多可以表現的機會，如果又沒有表現好的話，可能機會就被別人拿走了。」談到在經典賽時期的互動，高國輝說，「因為是短期比賽，基本上不會給他太多我自己的看法。我就從旁邊觀察他，他要做些什麼事情，再問他做這些東西的意義是什麼。如果他在場上有什麼狀況的話，我可以用自己的經驗去協助他。」聽到費爾柴德成為自由球員，有中華球隊想要網羅，高國輝直呼，「不錯啊！蠻樂觀其成的。」他認為，費爾柴德的球技、態度很值得中職的野手去學習，「包括跑壘的積極度跟上場時候打球的鬥志。在旁邊看得很舒服。而且會覺得他在打擊上，好球帶紀律很好。」高國輝2013年結束旅外回台發展時，正好跟前大聯盟巨星曼尼（Manny Ramirez）同隊，只要有義大犀牛的比賽幾乎是高朋滿座。被問到費爾柴德若來台，是否會有一樣的效應，高國輝想了想，認為應該會差曼尼一點，「畢竟曼尼是就是家喻戶曉的球星，在大聯盟這麼有名的選手。費爾柴德的魅力是一定有的，但只是說如果像曼尼那樣，我是覺得還是有點差距。」高國輝回憶，在曼尼來台前，很少看到澄清湖滿場，「除了開幕戰滿場，不然就冠軍賽。我回來（旅外）前，很少看到澄清湖這麼多人，我學生時代印象就是國際賽有滿場，再來就是曼尼，印象滿深刻的。」