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▲許光漢（如圖）參加Lulu婚禮，名牌還是「許光漢典」。（圖／記者蘇詠智攝）

Lulu和陳漢典今年一月在文華東方舉辦世紀婚禮，兩人在演藝圈的好人緣，現場星光熠熠宛如三金典禮，Lulu近來在節目《完全娛樂》中爆料婚禮中有趣的插曲，那天賓客多到送客的時候，大家在排隊跟新人拍照，她頭一瞥看到許光漢也在人龍之中，嚇到直接讓他「快速通關」，還被春風逮個正著，虧她怎麼可以讓別人先插隊，相當有趣。Lulu說婚禮那天大家都玩得很開心，尤其她邀請許光漢參加，所有賓客也都有把握機會跟他合照，Lulu笑說最有趣的是，送客的時候賓客要排隊跟新人拍照，「太多人要拍了，連許光漢都在排隊！我說怎麼會讓他排隊！」後來經紀人示意讓許光漢先拍，被春風、洋蔥和健志看到，春風就虧，「插隊啊，我們排半小時了捏！」Lulu馬上解釋，那個是許光漢啦，春風一看馬上態度大轉變，「許光漢是不是，你沒關係，進去進去，我們排。」Lulu也很感謝大家，讓許光漢快速通關，大家也沒說一句話，所有人都很開心。Lulu也說，舉辦婚禮主要是希望朋友們能同樂、分享喜悅，預算已經不在考量之內，以至於她在結飯店尾款的時候被金額嚇到，是可以買房子的價格，她笑說結完尾款就收到吳宗憲的200萬賀禮，對她來說宛如及時雨，直喊，「謝謝憲哥！」