今（5）日是週日，過完今天又要努力工作了，占卜師「道境塔羅」分析12生肖工作運勢，屬馬的關係拉扯明顯，容易合作破局或意見分歧，屬猴的合作運回升，團隊有進展。
鼠：想法很多但不夠實際，容易判斷錯方向，先不要衝動決策。
牛：資源壓力變大，錢或權責問題卡住，保守處理比較安全。
虎：行動力很強，適合開新案或主動出擊。
兔：財務或安全感焦慮上升，容易想守不想動。
龍：重複卡關議題再出現，代表需要換方法而不是硬撐。
蛇：突發變動日，可能有翻盤或重大調整，要快速應變。
馬：關係拉扯明顯，合作容易破裂或意見分歧。
羊：判斷力下降，容易做錯決定或走偏方向。
猴：合作運回升，團隊有進展，適合一起做事。
雞：資訊混亂或溝通失誤多，要反覆確認細節。
狗：情緒穩定回來，適合整理、休息、調整節奏。
豬：價值觀衝突明顯，容易對上級或制度不滿。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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虎：行動力很強，適合開新案或主動出擊。
兔：財務或安全感焦慮上升，容易想守不想動。
龍：重複卡關議題再出現，代表需要換方法而不是硬撐。
蛇：突發變動日，可能有翻盤或重大調整，要快速應變。
馬：關係拉扯明顯，合作容易破裂或意見分歧。
羊：判斷力下降，容易做錯決定或走偏方向。
猴：合作運回升，團隊有進展，適合一起做事。
雞：資訊混亂或溝通失誤多，要反覆確認細節。
狗：情緒穩定回來，適合整理、休息、調整節奏。
豬：價值觀衝突明顯，容易對上級或制度不滿。
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