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▲林智鴻表示，透過寓教於樂，協助長輩建立相關知能，就能少一分風險，盼能藉此讓大家「守財兼好命」！(圖／高雄市議員林智鴻提供)

高雄市議員林智鴻發起「顧健康、防詐騙講座」，今( 4)日攜手過埤里長莫尚忠、南成里長楊居財，邀請過埤派出所、小港醫院「超人氣物治師」吳宥緯與專業房仲團隊，前進「新五甲生活圈」過埤里活動中心再次舉辦該活動，帶給破百名南鳳山長者最需要的防詐、健康資訊，並號召一起來做「強心健體操」場面壯觀；林智鴻表示，透過寓教於樂，協助長輩建立相關知能，就能少一分風險，盼能藉此讓大家「守財兼好命」！今天的「顧健康、防詐騙講座」除了警方生動活潑的反詐有獎徵答「讓大家搶舉手」外，以「強心健體，遠離衰弱有撇步」為演講題目的吳宥緯，也帶領大家以「坐姿站起測試」、「雙手測量小腿圍」以及「爬樓梯體感自評」等三招，快速判斷自己是否陷入衰弱風險，還帶領大家「一口氣」唸完「議員投票投給林智鴻，因為鳳山要鴻需要林智鴻」，以確認自己的心肺功能，只見現場長輩們聲如洪鐘，幾乎毫無停頓地「吼」完，使衛教現場宛如小型造勢會。對於活動所在區域，林智鴻細數過往在台88快速道路周邊，不論是寶陽頂庄陸橋、鳳翔國中校舍新建案，或者YouBike站點設置，他都積極替鄉親爭取，更率先揭露當地標線繪製錯誤問題，替因此遭受違停舉發的市民出一口氣，至於針對該區面臨大林蒲遷村議題，他也非常關心鳳林國中小設校進度，他強調，面對新人口遷入，一定要將建設超前部署、整備公共服務量能，才能「歡喜迎接新住民」。林智鴻認為，鳳山建設隨著高雄發展的腳步日益興起，但面對高雄產業轉型與經濟發展，鳳山不只不能缺席，更要繼續追求生活品質的提升，因此他提出「三好三安」願景，以「好經濟、好教育、好生活」為原則，打造下一階段更加「安全、安心、安居」的家園，他會持續與基層繼續打拚，盼下一個四年的鳳山再有更亮麗的面貌。