台灣近期深陷致癌油風波，因為中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋等品牌大豆沙拉油「苯駢芘」超標4倍，總共有1300公噸流入市面，目前商品已經全數下架，剩下民眾家中的油品有待全面回收。許多餐飲業天天緊盯受影響的品項清單，社群上更出現一票老闆表示，大統益生產的美食家油品必須安然度過這場風波，否則屆時至少影響7成店家。
油品問題衝擊餐飲業！大統益「美食家油品」暫挺過風暴
一名地瓜球老闆在Threads上坦言，這幾天都在驚恐中檢視受害名單，所幸店內採用的大統益「美食家油炸專用油」目前安然無恙。他為此無奈打趣道，如果連這個品牌也守不住，未來市場上恐怕會面臨無油可炸的困境，屆時只好改賣甜湯。
隨後也出現一大票使用大統益美食家的業者曬出店內油桶照片，希望能安撫來店用餐客人的心。
美食家油價格不便宜！店家親曝採用原因
餐飲業最重視的就是食材、原物料成本，但有業者分享廠商報價單，在一眾油品中，美食家大豆沙拉油的價格可以說是數一數二高價的品項。為何不少店家選用成本較高的美食家炸油？這場風暴也引發不少餐飲業老闆共鳴與經驗分享。
事實上，大統益公司是台灣最大的食用油脂製造商，也是亞洲地區最具競爭力的大豆蛋白及大豆油生產廠商之一。
有餐廳老闆指出，當年選用價位稍高的優質油品時，曾被同業調侃不懂得節省成本，如今看來這份對品質的堅持反而成了避風港。大上海香酥雞楠梓德賢店也表示，雖然美食家比較貴，但品質更佳、更耐炸。不少炸物店老闆也認證，美食家在長時間高溫油炸的操作下，劣化速度較慢，這也是許多店家願意承擔價差的原因。
對此，不少餐飲業者也紛紛表示贊同：「真的超多小餐廳都用美食家」、「美食家沒撐住的話…..台灣外食沒東西可以吃」、「如果連美食家都列入名單中，台灣店家高機率7成全中」、「這幾家爆了台灣餐飲要大洗牌了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名地瓜球老闆在Threads上坦言，這幾天都在驚恐中檢視受害名單，所幸店內採用的大統益「美食家油炸專用油」目前安然無恙。他為此無奈打趣道，如果連這個品牌也守不住，未來市場上恐怕會面臨無油可炸的困境，屆時只好改賣甜湯。
隨後也出現一大票使用大統益美食家的業者曬出店內油桶照片，希望能安撫來店用餐客人的心。
餐飲業最重視的就是食材、原物料成本，但有業者分享廠商報價單，在一眾油品中，美食家大豆沙拉油的價格可以說是數一數二高價的品項。為何不少店家選用成本較高的美食家炸油？這場風暴也引發不少餐飲業老闆共鳴與經驗分享。
事實上，大統益公司是台灣最大的食用油脂製造商，也是亞洲地區最具競爭力的大豆蛋白及大豆油生產廠商之一。
有餐廳老闆指出，當年選用價位稍高的優質油品時，曾被同業調侃不懂得節省成本，如今看來這份對品質的堅持反而成了避風港。大上海香酥雞楠梓德賢店也表示，雖然美食家比較貴，但品質更佳、更耐炸。不少炸物店老闆也認證，美食家在長時間高溫油炸的操作下，劣化速度較慢，這也是許多店家願意承擔價差的原因。