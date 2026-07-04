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台鐵資訊面板大更新！台鐵近日陸續更新「列車資訊」面板，以更直覺的設計，讓旅客可以秒懂列車資訊。新版顯示器中，透過顏色分類如紫色為「僅對號座」，橘色則是可以自由座的莒光跟自強，黑白純文字沒有外框色的就是「僅自由座」。台鐵公司預估將在後年2月起全面完成顯示系統更新。台鐵公司、交通部近日公布台鐵最新面板，台鐵公司指出，「全線列車暨站務資訊顯示系統更新案」建置，預計更新全線219個車站列車資訊顯示器，取代舊有分批採購已屆齡設備。今年6月起開始分3批次逐步汰換，117年2月完成，提供旅客更直覺及友善的旅運資訊服務。新式顯示器以旅客角度為核心規劃，透過視覺與資訊易辨識性為設計方向，導入色彩識別系統區分不同車種，如觀光列車等特殊車種利用顏色區別；同時統一各型顯示器版面設計，強化旅客直覺辨識效果，並提供候車旅客即時得知列車運行及異常通知等相關資訊。