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▲韋恩在社群發文表示，這次大豆沙拉油驗出苯駢芘，進入人體後通常會在幾個小時到幾十小時內被代謝。（圖／記者周淑萍攝）

苯駢芘不會像戴奧辛長期囤積

苯駢芘到處都有 烤肉、柴魚、咖啡都可能含有

▲韋恩特別提醒，還有兩個來源比吃更容易被低估，就是炒菜油煙與香菸煙霧，透過呼吸吸入，會繞過肝臟，直接接觸肺部與周邊組織，對身體的傷害可能更直接。（圖／取自Pixabay）

關鍵不是食材 烹調方式最多差4800倍

用吸的更毒！油煙、香菸才是被低估大魔王

中聯大豆沙拉油檢出「苯駢芘」超標，不少民眾擔心是否把致癌物吃下肚，不過，食安專家韋恩提醒，苯駢芘雖然是第1級致癌物，但不會像戴奧辛囤積在體內，真正容易被忽略的反而是「吸入暴露」，尤其是炒菜油煙與香菸煙霧，因為吸入後會繞過肝臟代謝，直接接觸肺部與周邊組織，傷害恐怕比吃進去更直接。苯駢芘屬於多環芳香烴類（PAHs）的一種，可能在食品高溫加工、燃燒過程中產生，或因環境污染混入食品，苯駢芘為國際認定的一級致癌物，長期暴露於高濃度苯駢芘，可能增加健康風險。韋恩在社群發文表示，這次大豆沙拉油驗出苯駢芘，其實不會像戴奧辛一樣長期囤積在脂肪裡，進入人體後通常會在幾個小時到幾十小時內被代謝、排出，因此民眾不必因短期疑似吃到問題油品就過度恐慌。他指出，若想維持身體正常代謝，可以多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃、多喝水，幫助身體維持正常代謝功能。韋恩提醒，苯駢芘其實是食品裡分布最廣的污染物之一，只要有機物經過高溫燃燒、直火乾燥或煙燻，就可能自然生成，像是穀類、咖啡、柴魚、烤肉等都可能含有苯駢芘。他舉例，超標的大豆沙拉油檢出約8μg/kg，但一塊炭烤牛肉可高達62.6μg/kg，日本柴魚片甚至可能達到110μg/kg，足足是這批問題油品的15倍以上。韋恩表示，真正決定苯駢芘含量高低的關鍵，是烹調方式，同樣一隻雞，如果用蒸的幾乎驗不到苯駢芘；但若用直火炙烤到表面焦黑，數值可能飆到480μg/kg，兩者差距高達4800倍。因此，若想降低苯駢芘暴露，平時應少吃焦黑、煙燻、直火燒烤食物，尤其是高油脂肉類在燒烤時，脂肪滴落火源會產生煙霧，煙霧再附著到食物表面，可能讓苯駢芘含量升高。若吃燒烤，建議避免烤焦，並去除焦黑部位。不過，韋恩特別提醒，還有兩個來源比「吃」更容易被低估，就是炒菜油煙與香菸煙霧。因為吃進去的苯駢芘，會先經過腸胃道與肝臟代謝；但若是透過呼吸吸入，則會繞過肝臟，直接接觸肺部與周邊組織，對身體的傷害可能更直接。韋恩指出，國外研究顯示，抽菸暴露到的苯駢芘量，可能與飲食來源一樣高。民眾在擔心是否吃到問題油品的同時，也不能忽略每天炒菜時吸進的油煙，以及香菸、二手菸帶來的暴露風險。韋恩也提到，美國研究曾做過飲食調查，民眾每天吃進最多苯駢芘的來源，其實不是食用油、烤肉，而是麵包、穀類，占比約29%。原因在於暴露量不能只看濃度高低，而是濃度乘以食用量。韋恩建議，民眾若想降低苯駢芘風險，與其事後尋找排毒偏方，不如先減少暴露來源，包括少吃燒焦、煙燻與高溫直火燒烤食物，烹調時開啟抽油煙機並保持通風，同時遠離香菸與二手菸。