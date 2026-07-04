台灣再度爆發重大食安危機！近日傳出高達1300公噸的「沙拉油原料」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件，根據衛福部食藥署最新統計資料，受影響的油品涉及泰山、福懋油、福壽等3家知名油品大廠，共計18個品項中鏢，全台至少有224家食品業者受到波及。消基會今（4）日召開記者會嚴正呼籲，政府應立即建立「公益團體訴訟制度」，切實保障消費者權益。
1300公噸「苯駢芘」黑心油流入市面 波及224家餐飲
根據主管機關統計至7月3日中午為止的最新流向報告，多達1300公噸的問題油品，除了流入市售的家庭用包裝油之外，更有大量18公升及18公斤的大桶裝營業用油流入市面。目前已知受波及的下游通路廣泛，包含：
📍連鎖餐廳及小吃攤
📍傳統早餐店
📍食品加工廠
📍學校與企業團膳業者
由於營業用油多數已被製成各式餐點販售，防不勝防，引發廣大外食族群的高度恐慌。
什麼是「苯駢芘」？超標4倍的一級致癌物毒性驚人
本次檢驗出的「苯駢芘（BaP）」，已被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為「第一級致癌物」，代表確認對人體有明確致癌性。根據檢驗數據顯示，這批油品檢驗出濃度高達8.1微克／公斤，已超過我國法定限量4倍以上，長期攝入此類受污染的油品，將對人體健康造成不可逆的嚴重傷害。
吃下肚根本抓不到證據！消基會痛批：消費者求償無門
消基會對此重批，本案絕非單純的食安個案，而是再次暴露了我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度的重大漏洞。大量問題油品流入營業通路並被製成各類熟食，最終消費者在不知情的情況下吃下肚，根本無法辨識自己是否曾食用過，更遑論要保存證據來主張法律權利。
消基會直言，若依現行《消費者保護法》的團體訴訟制度運作，由於舉證極度困難，絕大多數受害的消費者終究無法獲得任何實質救濟。為了打破消費者「看得到、賠不到」的困境，消基會強烈要求立法與行政機關應與時俱進，立即建立「公益團體訴訟制度」，透過放寬訴訟門檻與舉證責任，由公益團體代表受害大眾向無良廠商代位求償，才能真正遏止黑心食品廠商的僥倖心態，並為無辜的消費者討回公道。
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根據主管機關統計至7月3日中午為止的最新流向報告，多達1300公噸的問題油品，除了流入市售的家庭用包裝油之外，更有大量18公升及18公斤的大桶裝營業用油流入市面。目前已知受波及的下游通路廣泛，包含：
📍連鎖餐廳及小吃攤
📍傳統早餐店
📍食品加工廠
📍學校與企業團膳業者
由於營業用油多數已被製成各式餐點販售，防不勝防，引發廣大外食族群的高度恐慌。
本次檢驗出的「苯駢芘（BaP）」，已被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為「第一級致癌物」，代表確認對人體有明確致癌性。根據檢驗數據顯示，這批油品檢驗出濃度高達8.1微克／公斤，已超過我國法定限量4倍以上，長期攝入此類受污染的油品，將對人體健康造成不可逆的嚴重傷害。
吃下肚根本抓不到證據！消基會痛批：消費者求償無門
消基會對此重批，本案絕非單純的食安個案，而是再次暴露了我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度的重大漏洞。大量問題油品流入營業通路並被製成各類熟食，最終消費者在不知情的情況下吃下肚，根本無法辨識自己是否曾食用過，更遑論要保存證據來主張法律權利。
消基會直言，若依現行《消費者保護法》的團體訴訟制度運作，由於舉證極度困難，絕大多數受害的消費者終究無法獲得任何實質救濟。為了打破消費者「看得到、賠不到」的困境，消基會強烈要求立法與行政機關應與時俱進，立即建立「公益團體訴訟制度」，透過放寬訴訟門檻與舉證責任，由公益團體代表受害大眾向無良廠商代位求償，才能真正遏止黑心食品廠商的僥倖心態，並為無辜的消費者討回公道。