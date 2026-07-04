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▲朴智妍（紅圈處）是《陽光女子合唱團》原版電影《美麗的聲音》的配角之一。（圖／車庫YouTube）

▲朴智妍（中）遇到《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦超開心。（圖／好時光娛樂）

Netflix人氣影集《鐵拳教育》以金武烈、李星民、秦基周、表志勳為首組成「教權保護局」整頓校園爆紅，連帶配角都被起底，尤其是飾演「恐龍家長」宇振媽媽的朴智妍最讓人印象深刻，萬萬沒想到，她竟然演過韓版《陽光女子合唱團》（《美麗的聲音》），近日還跟《陽光》導演林孝謙與編劇呂安弦碰面，直呼緣分超奇妙。《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦受邀參加韓國富川國際奇幻影展，韓國影展工作人員特別向朴智妍介紹，眼前這群來自台灣的電影人，正是《陽光女子合唱團》的編導團隊，朴智妍聽完後驚喜表示，自己曾參與2010年上映的《美麗的聲音》，這部電影就是《陽光女子合唱團》原型！原來，16年前的朴智妍還只是剛起步的小演員，在《美麗的聲音》飾演死刑犯，沒有台詞、鏡頭也不多；如今因為《鐵拳教育》飾演過度保護孩子的「恐龍家長」而爆紅。因為跟《陽光女子合唱團》編導結緣，朴智妍就說呼緣分真的很奇妙，開心與台灣團隊合影留念，表示十分期待未來有機會與《陽光女子合唱團》團隊合作。