2026年世界盃足球賽進入16強淘汰賽，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定法國對戰巴拉圭的焦點之戰。神蛙「蛙貴」這次選擇相信由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國，看好「高盧雄雞」能在正規90分鐘內擊敗巴拉圭，順利挺進下一輪。
不過，蛙貴近期似乎又陷入低潮。日前連續命中兩場比賽後，最近卻苦吞2連敗，目前累積戰績10勝13敗，命中率43.5%。究竟神蛙只是短暫失準，還是真的又變回球迷口中的「反指標」，也讓這次預測格外受到關注。
神蛙力挺姆巴佩 看好法國挺進8強
法國將於台灣時間7月5日凌晨5點交手巴拉圭，本場台灣運彩賽事編號1013，根據台灣運彩盤口資訊，目前不讓分盤尚未開放。讓分盤部分，法國讓2球賠率1.90，和局（法國剛好贏2球）3.35，巴拉圭受讓2球2.10。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.38、小球2.25。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.93，「否」賠率1.46。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對法國與巴拉圭之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表法國勝出的區域，看好姆巴佩率領法國擊敗巴拉圭，繼續朝世界盃冠軍之路邁進。
法國本屆世界盃一路展現衛冕熱門的實力，不僅攻守俱佳，姆巴佩更持續扮演球隊進攻核心；巴拉圭則在淘汰賽爆出驚奇，展現黑馬韌性，一路闖進16強。面對實力與韌性兼具的對決，蛙貴這次沒有再挑戰冷門，而是選擇相信法國的整體戰力。
2連敗後 蛙貴能否重新找回手感？
一路走來，蛙貴曾有開賽連續命中的高光時刻，也經歷過勝率跌破5成、甚至被球迷笑稱「反著買比較準」的低潮。不過，每當外界開始質疑牠時，蛙貴又總能在關鍵時刻重新找回準度，因此每一次預測都成了球迷討論焦點。
目前蛙貴累積戰績10勝13敗，命中率43.5%。這回選擇力挺姆巴佩領軍的法國，究竟能否終止2連敗、重新點燃「神蛙第六感」，還是讓「反指標」話題持續發酵？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃淘汰賽的最新發展，看看蛙貴能否再次翻身，寫下屬於自己的逆襲劇本。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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法國將於台灣時間7月5日凌晨5點交手巴拉圭，本場台灣運彩賽事編號1013，根據台灣運彩盤口資訊，目前不讓分盤尚未開放。讓分盤部分，法國讓2球賠率1.90，和局（法國剛好贏2球）3.35，巴拉圭受讓2球2.10。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.38、小球2.25。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.93，「否」賠率1.46。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對法國與巴拉圭之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表法國勝出的區域，看好姆巴佩率領法國擊敗巴拉圭，繼續朝世界盃冠軍之路邁進。
法國本屆世界盃一路展現衛冕熱門的實力，不僅攻守俱佳，姆巴佩更持續扮演球隊進攻核心；巴拉圭則在淘汰賽爆出驚奇，展現黑馬韌性，一路闖進16強。面對實力與韌性兼具的對決，蛙貴這次沒有再挑戰冷門，而是選擇相信法國的整體戰力。
一路走來，蛙貴曾有開賽連續命中的高光時刻，也經歷過勝率跌破5成、甚至被球迷笑稱「反著買比較準」的低潮。不過，每當外界開始質疑牠時，蛙貴又總能在關鍵時刻重新找回準度，因此每一次預測都成了球迷討論焦點。
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