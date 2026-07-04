我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市太平國小陳姓校長遭控霸凌老師導致輕生案，丈夫廖先生不滿調查結果，但北市教育局昨向《NOWNEWS今日新聞》稱，引發譁然。稍早北市教育局發出聲明道歉，稱該回應並不恰當，也非本局立場，對於此事嚴肅看待，對於任何形式之校園霸凌與職場霸凌，均秉持「零容忍」的絕對標準與嚴正立場。教育局說，針對此事件在接獲申訴後，已依法定程序組成包含外部專業人士在內之調查小組，秉持客觀公正、毋枉毋縱的原則進行慎重處理。本局亦於115年7月3日自社群平台（Threads）上知悉張老師住院情形後，已請駐區督學即刻瞭解狀況，同時表達希望到院慰問之意，後續亦將持續關心張老師的復原狀況。教育局充分理解當事教師在過程中所承受的壓力與家屬的訴求，若當事人對調查結果不服，本局絕對尊重並保障其依法提出救濟之權利，確保教師自身權益獲得充分保障。教育局極為重視及關心第一線教師的心理健康，並提供北市教師諮詢與心理支持服務管道服務，若在教學現場、行政溝通或職場人際上面臨壓力、焦慮與情緒困擾時，歡迎多加利用相關諮詢服務。本局也將持續督導各校首長落實正向溝通與同理心領導，共同守護校園的和諧與安定。該案始於該張姓老師今年3月24日校外研習與校內主辦食農活動撞期，該老師稱有向校方反映也請了公假，但因身為食農教育主辦人選擇留校，卻被質疑曠職；根據廖先生臉書的畫面，張師被校長請出教室訓話十多分鐘，結束後還蜷縮在牆邊雙手顫抖。廖先生在臉書指控，北市教育局涉洩密、包庇霸凌教師的太平國小陳姓校長，明明是霸凌申訴案件，卻只訪談1位申訴者申請的證人，其他7位證人都是施霸者申請要為自己脫罪，甚至其中4位是霸凌集團的加害者；另外聲稱保密的訪談記錄，出現在校長的陳述意見。廖先生指出，陳校長收到霸凌申訴後，立刻將被霸凌的張師留置會議室，問、要求被霸凌者承認說謊，錄音製造有利於己的證據，拿到調查程序中使用，市府調查報告說，這是校長為了「自保」與「釐清事實」。廖先生也指出，陳校長面對霸凌的髒事被媒體不斷揭露後，動用學校機器，號召家長會成員洗版、說他霸凌校長，還動員家長會傳訊息給所有家長，逼他太太崩潰自殺，現在還在觀察中。教育局昨回應稱，本案教育局受理過程，均依據「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「臺北市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」所定程序辦理，本案處理程序均符正當法律程序，調查小組委員之專業認定應予尊重。針對廖先生指控的陳校長收到霸凌申訴後將張師留置會議室，逼問、要求被霸凌者承認說謊，錄音製造有利於己的證據，教育局表示因在調查範圍當中不能公開，但既然寫在調查申請書，就會去調查跟瞭解。教育局更說，