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門票賣完才反悔！智利政府本月2日宣布，天團BTS原定於10月14、16、17日在聖地亞哥國家體育場舉行的三場演唱會正式取消，原因是團體在演唱會舉辦時使用的四面台，因為載重問題會對足球場草皮造成巨大傷害，引爆當地粉絲強烈反彈。智利政府本月2日宣布，BTS在10月14、16、17日的演唱會必須取消，因為舉辦場地聖地亞哥國家體育場無法負荷四面台搭建需求。智利國家體育研究所（IND）表示，若搭建360度中央舞台，會對場地草皮造成過大負擔，將會影響後續的足球賽事，並且會讓「2026年電視馬拉松」慈善活動難以舉辦。官方也指出體育場在大型運動活動結束後，草皮修復能力已下降，使得舉辦高規模演唱會存在風險。但因為門票早已完售，使得當地ARMY（粉絲名）反應激烈，再加上BTS自2017年後就沒去過智利，讓許多粉絲早就安排好行程與住宿，如今計畫全部被打亂，因此紛紛要求主辦單位DG Medios與相關政府機構負責，甚至預告7月5日要發起示威遊行表達不滿，對於BTS是否會在當地另尋場地辦演唱會，官方尚未公告。