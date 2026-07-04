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「林承飛剛剛在醫院照CT，初步評估沒有問題，防護團隊後續進行進一步的檢查，持續觀察。」

中華職棒樂天桃猿今（4）日持續作客台中洲際球場，踢館中信兄弟，賽前卻傳出壞消息，內野手林承飛在賽前練習時，遭到隊友擊出的強襲球打中頸部，一時倒地不起，工作人員緊急出動擔架，立刻送醫檢查。桃猿球團回應，林承飛已完成檢查，初步評估沒有問題，防護團隊將進行進一步檢查。桃猿前役作客洲際，靠著王牌投手威能帝7局失3分的好投，以及打線有效串連，以5：3擊退兄弟，下半季首戰開紅盤。今日持續踢館兄弟，賽前卻出現驚悚畫面，內野手林承飛在賽前練習時，被隊友擊出的球打中頸部，一度倒地不起，現場工作人員也緊急出動擔架，將林承飛送醫治療。經過送醫治療，桃猿球團回應，林承飛前役擔任先發三壘手，全場4打數無安打，打擊率下降至1成88。桃猿此役由劉子杰擔任先發三壘手，前3局打完雙方以0：0平手。林承飛去年球季獲得FA資格，他選擇不行使，與球隊簽下林承飛3年複數年合約，加上激勵獎金，平均月薪將上看50萬元。