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全球人工智慧（AI）算力需求迎來前所未有的爆發期，根據科技媒體《The Information》披露，AI巨頭Anthropic，目前正與韓國三星電子展開早期談判，計劃將其首款客製化AI晶片交由三星代工製造。三星此前也傳出拿下Meta次世代ASIC設計與生產合作，讓外界關注三星在半導體先進製程是否將向台積電發起挑戰。綜合媒體報導，三星代工部門中長期訂單積壓規模已接近50兆韓元。繼去年簽下特斯拉AI晶片訂單後，Meta和Anthropic兩家科技巨頭亦相繼將ASIC生產需求轉向三星。一位業界人士表示，自從去年三星代工拿下特斯拉AI晶片訂單以來，面向AI伺服器的半導體代工訂單已進入全面提速階段。Meta自研AI加速器「MTIA」前兩代的代工生產均交由台積電負責，但今年發布的第三代起，合作夥伴轉為三星，計畫採用三星的2奈米製程量產，生產數十萬顆晶片。Meta還與三星旗下系統LSI事業部建立了共同設計機制，據悉，雙方合作從晶片架構設計初期階段便已展開，以彌補Meta自身工程團隊的產能缺口。受到全球AI熱潮推動，半導體整體需求激增，迫使許多公司將目光投向台積電以外的供應商，三星和英特爾被認為是潛在最大的受益者。市場預期，三星代工業務最快於今年第四季便能實現轉虧為盈。