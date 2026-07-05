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▲《與城共生》煙火秀最佳觀賞點（圖／新北市政府提供）

▲《與城共生》煙火展演7月4日活動時間表（圖／新北市政府提供）

開幕與閉幕日煙火施放20分鐘 平日也有8分鐘

▲大稻埕夏日節將於7月25日正式登場，今年煙火秀聯名「蜘蛛人」，加上無人機一起施放，共計將高達20分鐘，圖為合成示意圖。（圖／北市觀傳局提供）

▲「2026嘉義東石海之夏」將於7月26日晚間21時30分施放海上煙火，圖為往年盛況。（圖／嘉義縣政府提供）

新北市美術館宣告，因應三鶯線開通並結合開館推出周年系列活動「海山夜行」，每晚都有近10分鐘沉浸式夜間展演光雕秀之外，昨（4）日與今（5）日兩天更有煙火展演《與城共生》活動，將煙火秀結合無人機展演。另外，全台各地在本月份，也還有兩場大型煙火秀，包含「大稻埕夏日節」將於7月25日登場，今年並結合蜘蛛人主題。而「嘉義東石海之夏」將於7月18日至19日、以及7月25日至26日，連續兩個週末在嘉義「東石漁人碼頭」登場。🟡「7月4日至5日：18:30-21:00推出煙火展演《與城共生》，以「共生」為主題，藉著「城市共榮」無人機與煙火展演，，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，璀璨點亮鶯歌夜空。：晚間20:00：新北市美術館戶外園區流聲市集三鶯新動線音樂派對-歌手戴愛玲（地點：南高地）海山夜行光雕展演布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》 （地點：北草坪）海山夜行光雕展演無人機及煙火展演三鶯新動線音樂派對-歌手 婁峻碩（地點：南高地）海山夜行光雕展演7月25日至8月15日大稻埕碼頭及延平河濱公園臺北市政府觀光傳播局宣告，今年活動攜手索尼影業，與國際超人氣巨星「蜘蛛人」合作，將在開幕與閉幕帶來2場總長20分鐘的「煙火×無人機」燈光秀，另外也有8分鐘平日煙火秀及在永樂廣場舉辦的音樂會，都很值得一看。今年活動再升級，首度推出「國際IP×煙火×無人機」展演，將在7月25日開幕及8月15日壓軸場晚間8時登場，由無人機展演搭配煙火秀，為觀眾帶來總長20分鐘的夜空饗宴。余祥補充提到，8月5日晚間8時登場的平日主題煙火也非常精彩，施放時長由往年的6分鐘大幅加碼至8分鐘，以「創意、工藝、浪漫」三大主軸，結合造型煙火、交叉扇形煙火、工藝級八重芯煙火，展現「一發煙火、層層綻放」的藝術效果，以及長滯空垂柳煙火。：7月18、19日及25、26日連續兩個週末：東石漁人碼頭今年以「小孩放電、大人吶喊、全家出動」為主題7月18、19日：晚間分別由陳勢安、戴愛玲領銜開唱，超人氣創作唱跳男團U:NUS、新世代女團幽靈水晶、啦啦隊女神禾羽，以及小銘、林茉曦、李芷婷、郭嘉誼、彭聖恩等歌手接力演出。7月25日：「藝響臺灣劇團」將帶來大型親子劇碼「十二生肖時來運轉」。將於7月26日晚間21時30分施放，主打海上煙火秀，今年百萬海上煙火秀規模再升級，將施放6顆16吋高空煙火，規格媲美日本祭典煙火，搭配12分鐘聲光展演與1.8萬發煙火齊放，點亮東石海港夜空。