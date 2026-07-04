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2026世界盃最終16強名單！對戰組合圖、8場賽事時間一次看

左上賽區由「法國對陣巴拉圭」、「加拿大對陣摩洛哥」；右上半區包括「巴西對陣挪威」、「墨西哥對陣英格蘭」；左下角賽區「美國對陣比利時」、「葡萄牙對陣西班牙」；右下半區「瑞士對哥倫比亞」、「阿根廷對埃及」。

▲2026世界盃對戰組合圖一次看懂，葡萄牙、西班牙將在16強碰頭；法國對陣巴拉圭力拼8強；衛冕軍阿根廷則是踢埃及；巴西對上挪威也是一大看點。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

世界盃16強對戰組合「最可惜雙牙對決」！梅羅對決還會有機會嗎？

葡萄牙因為小組第二則被分配到左半區跟西班牙、法國遇上，在打敗克羅埃西亞之後，葡萄牙下一戰要面對的同樣也是歐洲足球強權的西班牙，想要過關也是一場硬戰。

▲葡萄牙因為小組賽第二晉級淘汰賽，導致跟阿根廷不同賽區、16強還提前跟西班牙碰頭，梅西跟C羅的對決恐怕要上演機率不高。（圖／路透／達志影像）

葡萄牙要先擊敗西班牙，隨後再擊敗美國或比利時，4強賽還要看對法國以及阿根廷是否有挺進4強跟輸贏，梅羅大戰還是有機會上演

2026世界盃歷經小組賽、32強淘汰賽後，最終16強名單終於誕生了！最新一輪的淘汰賽也即將在5日台灣時間凌晨1時就開踢，率先登場的由「加拿大」對陣「摩洛哥」，究竟是地主國略勝一籌，還是上屆殿軍能夠再挺進8強，球迷都相當期待。《NOWNEWS》也特別整理16強最新名單、對戰圖以及8場賽事的賽程，提供球迷一文掌握最新世界盃賽況。16強的賽區分為四個區塊，每個區塊總計會有4隊、2個對戰組合來搶這8強的名額，以下是2026世界盃16強賽程、對戰圖一次看懂：📍7/5台灣凌晨1點｜加拿大VS摩洛哥📍7/5台灣凌晨5點｜巴拉圭VS法國📍7/6台灣凌晨4點｜巴西VS挪威📍7/6台灣早上8點｜墨西哥VS英格蘭📍7/7台灣凌晨3點｜葡萄牙VS西班牙📍7/7台灣早上8點｜美國VS比利時📍7/8台灣凌晨12點｜阿根廷VS埃及📍7/8台灣凌晨4點｜瑞士VS哥倫比亞然而這次16強的對戰組合當中，球迷認為最可惜的就是西班牙、葡萄牙兩個強隊必須要在16強就擇一淘汰，不少球迷都表示：由於在小組賽時，葡萄牙在K組以第2名的資格晉級淘汰賽，踢剛果爆冷和局、踢哥倫比亞也是和局，導致哥倫比亞以2勝小組第一晉級，來到跟阿根廷同個賽區，另外足球傳奇39歲的梅西（Lionel Messi）與41歲的C羅（Cristiano Ronaldo），兩人這屆世界盃應該都是最終章，球迷本來看好可以看到「梅羅大戰」，但因為兩個人賽區不同，如果真的要看到這場比賽，，但機率可能真的不高，就只能賽程後段才能見真章。