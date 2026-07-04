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維德角門神沃齊尼亞（Vozinha）在本屆世界盃的驚奇表現，不僅贏得了全球球迷的尊重，更與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在賽後擁抱致意。關於兩人最終是否有進行「球衣交換」？沃齊尼亞在接受巴西媒體《TNT Sports》採訪時親自揭曉答案：因為太過搶手，原本說好的球衣交換計畫，竟被頻繁的媒體訪問給「毀了」。回顧賽後那個動人的瞬間，沃齊尼亞在接受採訪時透露，當他走向梅西時，話還沒出口，就被梅西的一個擁抱給溫暖了。兩人進行了一些對話。沃齊尼亞曾在對戰西班牙之戰打出一場精采表現後，表示如果世界盃賽程有遇到梅西，自己可能會請求對方給自己球衣，不過很可惜最終未能如願。原本這次的球衣交換將成為本屆世界盃的佳話，但沃齊尼亞卻無奈表示，這個承諾最終沒能實現：「很不幸，賽後我一直被即時採訪拉走——他們（媒體）把一切都毀了！（笑）沒關係，生活就是這樣。原本約好在休息室通道，但後來沒能碰上，也許將來還會有機會吧，誰知道呢？」雖然沒能帶走那件珍貴的球衣，但沃齊尼亞大方表示，比賽本身的過程與價值更為重要：「最重要的是比賽本身。雖然我們沒能晉級，但如果世界盃開賽前有人還不知道維德角在哪裡，那現在他們應該知道了。」現年40歲的沃齊尼亞目前處於自由球員狀態，由於他在本屆世界盃展現出頂級門將的水準，傳聞不少球隊已表達興趣。對於未來的生涯規劃，沃齊尼亞保持開放態度：「我對一切持開放態度。目前確實收到了一些打聽的消息，但還沒有實質的合約。如果是去巴西聯賽踢球，那當然非常棒，我會心懷感激；但我也準備好在任何地方迎接挑戰。只要有實質的報價出現，我都會認真考慮。」