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▲《英雄聯盟》2026年 MSI 季中邀請賽最新賽程表。（圖／lolesports ）

T1vs.BLG系列賽事亮點

T1 選手陣容

▲ T1 選手陣容，上路 Doran、打野 Oner、中路 Faker、下路 Peyz、輔助 Keria。（圖／lolesports Flickr）

BLG 選手陣容

▲BLG 選手陣容上路 Bin、打野 Xun、中路 Knight、下路 Viper、輔助 On。（圖／lolesports Flickr）

▲BLG上路 Bin在第四場比賽單殺對手Doran，賽前火藥味濃厚的兩人再添一筆。（圖／lolesports Flickr）

▲BLG打野 Xun在關鍵第五局拿出招牌角色「鏡爪」統治比賽。（圖／lolesports Flickr）

《英雄聯盟》2026年 MSI 季中邀請賽今（4）日16點上演全球矚目的宿敵對決，由韓國LCK的冠軍隊伍T1決戰中國LPL最強BLG，最終BLG驚險以3:2擊敗T1，將對手踢入敗者組，本場賽事賽前火藥味超重的上路對決，Bin真的在第四場完成單殺，第五場關鍵局打野Xun使用「鏡爪」統治比賽。本場比賽前期T1跟BLG雙方都在拉鋸，經濟差距一直到20分鐘前都在1千上下，中期T1雖然掌握了幾次開戰機會，但BLG是團戰發揮較為出色的一方，28分鐘巴龍團戰BLG第一波團戰勝利，打出0換2，隨後開吃巴龍時，T1的AD Peyz精準狙擊拿下Bin的人頭，BLG雖然吃了巴龍，但又被再次趕到場的T1成員全員擊敗，沒有留下任何巴龍Buff，T1又把經濟追平。38分鐘雙方在中路爆發激烈團戰，Peyz被強開順利逃脫，最終兩隊打成打野1換1，戰局再度往後拖延。40分鐘T1打了一波時間差，順利速吃巴龍，後續團戰T1又打出完美0換5，最終就在41分推平BLG水晶主堡，T1拿下第一場勝利。這場比賽BLG以搶代Ban拿下巴德，T1在前期一直針對上路進行騷擾，BLG也被迫跟進，雙方將前期重點放在上路，維持均勢。不過到了4分鐘，Bin終於被Oner抓到機會，送出首殺。但從6分鐘開始連續兩波BLG發起的進攻都有成效，連續在下路拿了2次擊殺，讓下路雙人組取得些微優勢。11分鐘，Doran在換線到下路時，拿下Viper伊澤瑞爾的擊殺，隨後才被趕到的打野Xun收下，也瓦解了BLG試圖在上路進攻的念頭。20分鐘BLG與T1在下路爆發激烈團戰，雖然Bin的鱷魚先被T1集火，但後續團戰BLG中路Knight斯溫發揮極佳，讓BLG打出0換5的團戰。22分鐘T1找到機會，在上路塔殺Bin，也逮到來支援的On，但後續回頭吃巴龍時，卻被Knight擾亂成功，還收下2顆人頭，隨後反而換BLG開巴龍並吃下，此時BLG經濟領先已經來到5千元，後續好幾波BLG都抓到T1落單者。最終BLG就在29分鐘推平T1主堡，雙方戰成1:1。第三場比賽BLG出奇招，讓AD Viper拿了法師威寇茲擔任射手位，並選了打野姬亞娜補足物理輸出，結果真的打出奇效。前期T1跟BLG依舊互相緊咬對手，但本場比賽前期Faker使用安妮持續遭到針對，在21分鐘時戰績已經是0/3/2，隨後BLG持續擴大領先，到了33分鐘已經將經濟領先擴大到1萬2，最終BLG就在34分鐘推平T1主堡，率先拿下2:1聽牌優勢。第四場比賽BLG下路雙人組已經將T1的站位研究透徹，在三角草叢逮到Peyz與Keria，結果順利拿下首殺，前期BLG打出三線優勢。到了5分鐘，上路Bin單殺Doran，讓賽前火藥味就很濃的兩人再添一筆新仇。T1很快就在下半部還以顏色，T1與BLG在6分鐘於下路爆發3V3團戰，最終T1打出0換2。雙方再度於前期拉鋸。9分鐘BLG再度於上路發起進攻，3夾塔殺Doran成功，同時T1嘗試下路進攻，但被Knight傳送勸退。11分鐘T1又猛攻下路，這一次終於得手，BLG的Viper、T1上路Doran可以說是這場比賽各自最慘的成員。13分鐘T1又在中路掌握機會，再度打出0換2團戰，開始擴大領先優勢。15分鐘上路Bin連續兩波送出人頭，讓原先隊伍投資他的優勢直接被消耗殆盡。Keria派克整場游龍，後續T1憑藉經濟優勢持續猛攻，掌握本場比賽節奏，19分鐘經濟領先已經擴大至5.3K，Peyz使用梅爾已經打出8/1/1統治級戰績。後續T1持續擴大領先，直到28分鐘Peyz被強開秒殺，嚇出觀眾一身冷汗。隨後BLG嘗試吃巴龍但被T1干擾勸退，T1隨後回頭反吃巴龍。到了32分鐘遠古龍團戰，T1打出2換5的團戰，33分鐘推平BLG主堡，將本場系列賽戰成2:2平手，打響戰歌。關鍵的最後一場比賽，BLG讓打野Xun使用招牌角色鏡爪。雙方前期都穩穩對線，而Xun的鏡爪在10分鐘被動就疊上4層，直到8分鐘Oner入侵野區差點擊殺Xun，結果卻被趕到的BLG雙人組，Viper艾希冰箭定住，Oner送出首殺。這波影響一直到遊戲時間18分鐘，比賽節奏都是由BLG主導。直到19分鐘Faker在下路創造機會，單殺了對手Knight。不過20分鐘BLG在中路反開，並藉由預示者賺了一大波塔皮經濟。21分鐘BLG上路4人集結進攻Doran，結果被納兒絲血逃生，讓T1其他人得到一波發育賺錢的機會。23分鐘T1偷吃巴龍被發現，結果被趕來的BLG打出0換4團戰，還順利接手巴龍，導致整場遊戲正式倒向BLG。BLG這一波打完，又拿下龍魂，將經濟領先擴張至6千元。最終BLG就在26分鐘推平T1主堡，以3:2拿下本場系列賽。■11:00 TSW vs. TES■16:00 HLE vs. G2■11:00 BLG vs. LYON■16:00 T1 vs. FUR