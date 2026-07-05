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擁有超過14萬訂閱的VTuber「515」日前開直播透露，自己在兩年前因為把粉絲互動遊戲，開玩笑說成「線上賭場」，因此遭到有心人士檢舉，並且在不知情的狀況下被列為通緝犯，甚至在準備出國時，在機場被航警帶走，讓他超級無言。515在兩年前開了一次直播，名為「515線上賭場，超級豐富等你來挑戰，有錢不賭對不起父母」，不過當天只是跟粉絲一起玩轉牌、比大小遊戲，獎品可以獲得自己的明信片、壓克力立牌與語音福利的周邊，內容完全沒有涉及現金賭博，不過卻在這幾個月被檢舉「開設線上賭場」，因此檢方寄出傳票要求他到案說明。由於傳票是寄到515的戶籍地，但他本人根本沒有住在戶籍地，因此完全沒有收到通知信件，所以根本沒去出庭，導致他成為了一名通緝犯。直到四月時他準備去杭州參加漫展，走快速通關的時候，系統照著他的臉之後亮出了紅燈，接著四周出現了航警把自己帶去了小黑屋，那時他才知道自己居然是個通緝犯。515回憶，當下航警還問自己說「出國之前怎麼沒有查過自己是不是通緝犯？」讓他當下一臉問號回應：「一般正常的人應該是不會這個樣子做的。」之後自己被上銬帶去了地檢署，他才得知自己在今年3月就遭到法院通緝，不過自己在被通緝的時間內，完全沒有收到任何警方通知，反而普通的生活著，開著直播、叫外送，讓他對「被通緝後」的檢方流程感到有些問號。最終開庭後，檢方完整看完超過3小時的直播後認定，活動名稱雖然帶有「賭場」字樣，但實際內容跟現金賭博完全無關，只是粉絲互動活動，判定犯罪嫌疑不足，正式做出不起訴處分，讓意外風波落幕。