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▲摩洛哥、加拿大、墨西哥、美國等球隊在本屆世界盃展現黑馬氣勢，但能否延續高強度表現，將決定能走多遠。（圖／美聯社／達志影像）

▲帶領加拿大締造傳奇的主帥馬希（Jesse Marsch），曾是韓國隊選帥名單中的有力候選人。（圖／美聯社／達志影像）

預測一：加拿大爆冷晉級下一輪

預測二：全場總進球數低於2.5球

預測三：戴維隨時進球

▲戴維在本屆賽事尚未大放異彩，但他目前的預期進球值（3.05）高居所有參賽球員第6名。（圖／美聯社／達志影像）

陣型位置 加拿大 (4-4-2) 摩洛哥 (4-2-3-1) 守門員 克雷波 布努 後衛 拉雷亞、康內留斯、波姆比托、阿利斯特爾·約翰斯頓 哈基米、迪奧普、馬茲拉維、薩拉赫-埃丁 中場 阿方索·戴維斯、史蒂芬·尤斯塔基奧、薩利巴、布坎南 布阿迪、埃爾·阿伊納維、迪亞斯、歐納希、埃爾·漢努斯 前鋒 拉林、喬納森·戴維 賽巴里

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽火熱開打！共同主辦國「楓葉軍團」加拿大將於台灣時間7月5日凌晨1點（當地時間4日下午1點），移師休士頓的NRG體育場，強碰2022年殿軍摩洛哥。這場比賽是兩隊繼2022年小組賽（當時摩洛哥以2：1獲勝）後的再度交手。儘管國際盤口與賠率一面倒看好寫下各項賽事33場不敗神話的摩洛哥，但多位國際頂級運彩分析師卻嗅到了一絲「爆冷」氣息，逆風強力推薦東道主加拿大有望殺入8強。摩洛哥在本屆賽事維持著極高的戰鬥力，小組賽階段表現優異，但他們在32強淘汰賽中經歷了一場極其慘烈的消耗戰。面對荷蘭隊，摩洛哥苦戰了120分鐘，最終才在緊繃的PK大戰中驚險勝出。《Covers》運彩分析師克里斯·瓦西爾（Chris Vasile）明確指出，在短期密集的賽會制比賽中，剛剛踢完120分鐘高強度比賽的疲勞將成為摩洛哥最大的致命傷。此外，後防大將查迪·里亞德（Chadi Riad）可能因傷缺陣，這對摩洛哥引以為傲的防線無疑是一大打擊。加拿大隊在32強賽靠著史蒂芬·尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）的傷停補時絕殺，以1：0氣走南非，迎來國家隊史上首場世界盃淘汰賽勝利。《Sports Illustrated》分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）點出了一項驚人數據：加拿大在本屆世界盃的「每60分鐘預期進球差（xGD）」高達+1.58，高居全賽事第2名，且射正次數同樣名列前茅。這顯示總教練傑西·馬希（Jesse Marsch）的戰術體系能創造出極高品質的得分機會，只是前鋒群屢屢錯失良機。隨著頂級球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）的回歸，只要當家射手喬納森·戴維（Jonathan David）能找回射門準星，加拿大絕對有本錢擊穿摩洛哥的大門。雖然摩洛哥在晉級賠率上（-290）佔據絕對優勢，但專家們認為加拿大（晉級賠率+225至+257）具備極高的投資價值。兩位權威分析師瓦西爾與麥克米蘭一致認為，加拿大已經學會了如何在壓力下防守與贏下醜陋的比賽。面對體能可能面臨撞牆期的摩洛哥，加拿大只要在開局保持陣型嚴密，並利用轉換快攻製造威脅，非常有機會在比賽後段拖垮對手。📍首選推薦：加拿大晉級下一輪（賠率+225至+257）淘汰賽的巨大壓力將讓雙方踢得格外謹慎。摩洛哥擅長戰術控制，而加拿大也懂得見好就收。數據顯示，摩洛哥過去6場世界盃賽事有5場開出小球，加拿大近14場各項賽事更是有11場總進球數低於2.5球。📍總分推薦：全場總進球數低於2.5球（賠率-160至-161）儘管喬納森·戴維在本屆賽事尚未大放異彩，但他目前的預期進球值（3.05）高居所有參賽球員第6名。專家深信，在這場加拿大男足史上最重要的戰役中，這位頂級前鋒終將迎來進球爆發。📍球員個人推薦：喬納森·戴維在比賽任何時間進球（賠率+360至+373）目前各大博彩機構開出的常規90分鐘獨贏賠率中，摩洛哥為-125至-130，加拿大為+370至+410，和局為+240。