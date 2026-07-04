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狗狗走失整個月音訊全無！一個月竟成遊行主角

▲ 6 月 24 日墨西哥國家隊在世界盃分組賽中以 3 比 0 擊敗捷克隊，慶祝遊行中，小胖一度成為攻占電視機畫面的主角。（圖／FB@Ale Garcia）

▲女飼主加西亞在5月份就發出尋犬啟事，要找回6 歲愛犬小胖。（圖／FB@Ale Garcia）

狂奔14公里找回愛犬！奇蹟重逢引發全球熱議

▲加西亞與家人立刻驅車狂奔14公里，抵達派對現場找回小胖。（圖／FB@Ale Garcia）

世界盃足球賽不僅讓全球球迷為之瘋狂，竟還成了找回走失愛犬的奇蹟管道！墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）維多利亞城（Ciudad Victoria）近日上演了一場神奇尋狗記。一名女飼主家中愛犬走失長達一個月，就在大家都已經絕望之際，卻在觀看世界盃街頭慶祝活動的網路直播，發現鏡頭中主角竟然是失蹤許久的愛犬，正被球迷們高舉歡呼，成為全場最嗨焦點，讓這場尋狗記迎來戲劇性的完美結局。今年 5 月 24 日，女飼主加西亞（Ale García）所飼養的 6 歲愛犬「La Gorda」（西班牙語意為小胖）突然從住家附近悄悄走失。眼見平日形影不離的毛孩失蹤，加西亞焦急萬分，除了在住家附近四處搜尋，也在各大社群媒體上頻繁發布尋狗啟事，期盼能有熱心網友提供蛛絲馬跡。然而，隨著時間一天天過去，整整一個月的時間裡，依然沒有任何關於小胖的實質線索，讓全家人都陷入悲傷中，深怕狗狗已經離開這個世界。直到 6 月 24 日墨西哥國家隊在世界盃分組賽中以 3 比 0 擊敗捷克隊，贏得漂亮勝仗，勝利的喜悅讓大批墨西哥球迷紛紛湧上街頭，揮舞國旗狂歡慶祝。當時，加西亞也正透過臉書觀看維多利亞城當地的街頭慶祝直播，共同感受贏球的喜悅。豈料直播到一半，鏡頭突然掃過一群熱血球迷，興奮地從路邊高高抱起一隻狗狗，配合歡呼聲一起上下搖擺。但就是這幾秒瞬間，讓加西亞立刻認出這隻被迫「參加派對」的無辜狗狗，就是愛犬小胖。加西亞立刻透過直播地點資料查詢，發現小胖現身的地點距離當初失蹤的位置足足有 14 公里遠，所幸當家人火速趕抵遊行現場時，街頭的熱鬧氣氛尚未散去，他們也順利在人群中找到了小胖，將這隻失散一個月的毛孩緊緊抱回懷中。事後加西亞在個人社群上更新小胖的近況：「我們每天都在為牠擔心、到處貼告示找牠，結果牠居然自己跑到 14 公里外參加贏球派對了！真的很謝謝所有幫忙分享訊息的大家，小胖已經平安回家，接下來我們會帶牠去獸醫院做全面的健康檢查。」更苦笑稱這一個月來全家人為了牠吃不下、睡不好，結果這傢伙竟然自己跑去參加世界盃派對，完全樂在其中。宛如電影情節般的尋狗過程曝光後，也在全球爆紅，而小胖平安返家後，身為東道主之一的墨西哥隊彷彿也獲得了這股幸運福氣，在接下來的賽事中再度擊敗勁敵厄瓜多，順利挺進世界盃 16 強，距離追平隊史最佳的八強紀錄僅剩一步之遙。這隻因為派對而意外被尋回的「幸運狗狗」，無疑成了這場足球盛宴中最溫馨的一段插曲。