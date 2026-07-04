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太陽風暴作祟 太空望遠鏡提早「折壽」

美國國家航空暨太空總署（NASA）展開罕見的太空救援行動，一艘名為「連結號（Link）」太空船於週五發射升空，其肩負的使命，就是去拯救一架即將失控墜落的NASA天文衛星「雨燕天文台」（Swift Observatory）。根據《天空新聞》報導，如果這項高風險的任務獲得成功，不僅能為立下汗馬功勞的雨燕天文台「續命」，更將為未來挽救歷史性的「哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）」奠定基礎。雨燕天文台於2004年發射升空，主要用於觀測宇宙中的伽馬射線暴與恆星爆炸。這架已服役超過20年的老將，近期卻以遠超預期的速度向地球墜落。科學家指出，罪魁禍首是近期劇增的太陽風暴。強烈的太陽活動導致地球上層大氣受熱膨脹，進而對運行在低地球軌道的衛星產生了巨大的氣動阻力。如果沒有外力介入，雨燕天文台最快將在今年10月就會墜入大氣層焚毀。面對迫在眉睫的危機，NASA打破常規，於2025年9月與民間太空公司「Katalyst Space Technologies」簽署了一筆價值3000萬美元的緊急救援合約。Katalyst隨即大力展開研發，僅僅用了9個月，就完成了整項任務的規劃與飛船打造。根據計畫，連結號預計將花費大約一個月的時間靠近雨燕天文台。在成功與雨燕天文台交會後，連結號將利用其特殊設計的三隻機械臂緊緊「抓捕」住它，並將其逐步推升回它最初投入運作時的理想軌道高度。這場民間與官方聯手的太空救援不僅攸關雨燕天文台的命運，知名的哈伯太空望遠鏡，同樣正受到太陽活動帶來的空氣阻力影響，導致軌道高度不斷流失。一旦這次連結號成功救援雨燕天文台，這套模式未來將可直接複製到哈伯望遠鏡上，為人類的太空資產開創全新的延壽時代。