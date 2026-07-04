我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹「王牌左投」江承諺今（4）日對決老東家統一7-ELEVEn獅，繳出6局僅失1分的優質先發，不僅壓制對手打線，更達成「生涯千局投球」的重大里程碑，成為中職歷史第18人、現役第3人。身為2013年「唯一一屆純高中生選秀」首輪指名球員，江承諺歷經13年達成這項別具個人意義的成就，同梯戰友味全龍陳子豪、樂天桃猿梁家榮、朱承洋也仍在賽場上共同奮鬥。江承諺賽前生涯累積997投球局數，此役掛帥先發戰獅隊。雖然首局遭遇亂流失掉1分，但他迅速回穩並一路封鎖對手，最終繳出6局失1分的精彩好投，防禦率下降至1.99。這場好投也讓他的生涯投球局數正式來到1003局，順利解鎖「千局里程碑」，接下來只要再投18局，就能超越郭進興，獨居史上第17名。在中職千局排行榜中，包含江承諺在內共有3位現役投手。其中中信兄弟鄭凱文以1135.2局排名史上第9，味全龍伍鐸以1265局排名第8；而中職千局榜前3名，則分別是獅隊潘威倫（2125局）、興農牛勇壯（Osvaldo Martinez，1570局）以及富邦悍將羅力（Mike Loree，1500.1局）。現年僅31歲的江承諺，也憑藉此役成為中職史上第3年輕的「千局強投」，僅次於洋投勇壯（27歲51天）與潘威倫（27歲107天），本土象徵意義非凡。回顧2013年中職史上唯一一場高中生選秀，當年共有13位年輕小將獲得指名，時至今日，僅剩江辰晏、梁家榮、陳子豪、朱承洋還在場上奮鬥。