我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬光醫療網執行長黃福祥《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》高雄新書分享座談。（圖／馬光中醫提供）

▲ 《淬鍊成光》高雄新書分享座談吸引眾多民眾熱情參與，現場座無虛席，共同交流健康管理與中醫傳承理念。（圖／馬光中醫提供）

健康資訊取得愈來愈便利，民眾對養生與保健的關注持續升溫，卻也因資訊過載而更容易陷入「健康焦慮」。馬光醫療網執行長黃福祥今（4）日於高雄舉辦《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》新書分享座談，分享35年來從醫療經營、人才培育到品牌管理的實戰經驗，並以書中「長期經營」思維為主軸，探討中醫「治未病」理念如何回應現代人的健康管理需求。《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》記錄馬光醫療網35年來從地方診所一路發展至跨區域醫療體系的歷程，也收錄黃福祥在醫療服務、品牌經營、組織管理及人才培育上的經驗。黃福祥分享，自己多年來養成「覆盤」的習慣，每完成一項重要工作，都會重新檢視決策過程，找出值得保留與需要改善的地方。這樣的思維，不僅成為馬光持續成長的重要文化，也影響他對健康管理的看法。黃福祥認為，健康與企業經營有許多共通點，都需要提早布局、持續累積，不要等到問題發生才開始補救。「企業追求永續，靠的是制度與紀律；健康也是如此，真正重要的是建立一套自己能長期實踐的生活方式。」他鼓勵民眾，比起追逐各式養生方法，更重要的是從規律作息、均衡飲食、適度運動及定期關注身體狀況做起，逐步累積健康資本。多年來，馬光持續透過制度建立與人才培育累積發展能量，書中也收錄《馬光葵花寶典》及一對一指導醫師制度等重要管理實踐。黃福祥表示，這套「長期經營」的思維，不僅適用於企業管理，也同樣適用於健康管理。無論是經營企業或照顧健康，都沒有速成的方法，真正能夠累積成果的關鍵，都在於及早布局、持續實踐。隨著台灣正式邁入超高齡社會，平均壽命已突破80歲大關，如何避免臥病在床、降低慢性疾病風險，已成為全民共同面對的重要課題。黃福祥指出，中醫「治未病」並非鼓勵民眾過度擔憂健康，而是在身體尚未出現明顯不適前，就開始關注生活作息、飲食、運動與身心平衡，並透過專業醫療人員的評估與建議，協助降低未來健康風險。當健康管理成為日常習慣，醫療便不只是治療疾病，更能陪伴民眾在健康時就開始照顧自己，讓預防真正落實於生活。《淬鍊成光》不僅是一本企業經營著作，更承載兩個重要使命。第一個使命，是為中醫產業留下可傳承的知識。第二個使命，則是打造一個讓民眾願意在健康時就走進來、安心實踐「治未病」理念的中醫品牌。黃福祥表示，經營企業需要長期思維，經營健康也是如此。他期待《淬鍊成光》除了是一本記錄馬光35年發展歷程的著作，更能成為一座橋梁，一端承載中醫產業的經驗傳承，一端連結民眾對健康管理與「治未病」的正確認識，讓長期經營的思維持續推動中醫向前，也陪伴更多人在健康時就開始照顧自己。