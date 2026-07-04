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▲Jennie公開自己的比基尼辣照。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

BLACKPINK成員Jennie近日受邀參加丹麥羅斯基勒音樂節，昨（3）日公開了一系列哥本哈根生活照，其中一張是她穿著裸色比基尼、坐在桑拿房體驗北歐風情的照片，不過因為衣服布料相當少，加上室內煙霧瀰漫，讓許多粉絲嚇了一跳，以為Jennie公開了自己一絲不掛的照片。Jennie公開的照片中，可以看到她坐在桑拿房內放鬆休息，因為她穿著肉色極短比基尼，加上一些豹紋花色，不過因為布料真的非常之少，加上桑拿房內煙霧瀰漫，讓許多粉絲看到照片當下，以為是Jennie手滑上傳沒穿衣服的照片。因為照片實在太驚人，因此大家紛紛緊張喊道，「我還以為沒穿！」、「嚇到放大看才發現是比基尼」、「這件泳衣太有迷惑性了吧」、「Jennie真的太會拍了」、「身材真的超級好」、「身材辣到不行。」除了引發討論的桑拿照外，Jennie也曬出在飯店泳池游仰式、漫步哥本哈根街頭以及素顏自拍等多張北歐日常照，就算沒有濃妝與舞台造型，依舊展現出她身為國際女神的驚人氣場。