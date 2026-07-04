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▲市長陳其邁與民意代表體驗風車機等新穎器材。（圖／高市府運發局提供）

▲原楠梓游泳池基地新建落成楠仔坑運動中心，提供多元課程與體適能器材，期成為全齡運動指標場域。（圖／高市府運發局提供）

策略布建運動中心、打造全齡宜居健康城市，是高雄運動發展的重要施政方向。首座座落在競技運動園區內的全齡「楠仔坑運動中心」，今（4）日由市長陳其邁主持開幕儀式，包含運動部政務次長黃啟煌、市籍立委及議員等民意代表共襄盛舉。陳其邁表示，市府不惜重資打造這座運動中心，希望市民朋友養成良好的運動習慣。楠仔坑運動中心是高雄第一座獲中央前瞻基礎建設計畫核定補助，也是量體最大且唯一擁有50公尺室內溫水游泳池的全民運動場館。陳其邁表示，在立委及議員的督促下，歷經追加預算，工程總興建經費達7.1億元，其中運動部補助2億元，其餘經費皆由市府自籌。陳其邁提及，市府在整體城市發展規劃中，將楠梓定位為具備完整生活機能的副都心，相關公共建設也必須同步到位，這也是設立運動中心的重要原因。運動部政務次長黃啟煌表示，這座運動中心的規劃始於新冠疫情初期，市府排除萬難完成興建，造福地方民眾。他也以數據肯定高雄市政府的努力，全台平均運動參與率為83%，高雄達86%，高於全台平均，此外，114年運動現況調查中，高雄規律運動人口比例38%，位居六都前段。運發局局長侯尊堯補充，高雄15座運動中心以專業運動指導、增進市民健康識能及貼近市民使用需求等，提供永續性品質服務，並豐富運動中心多樣性、充實全齡及多元族群運動權。每週一至週日上午8點至10點的公益時段，65歲以上老人、55歲以上原住民、低收入戶及身心障礙市民可免費使用游泳池及健身房。運動中心所在里里民，可享有游泳池半價優惠。侯尊堯指出，緊鄰運動中心的現代五項園區整建工程正在進行中，將整合擊劍、空氣槍與半戶外電子靶場等設施，新建跑步射擊賽道與民眾休閒步道、停車場等，以景觀融合拉近市民與競技運動的距離，型塑兼具休閒運動與競技專項推展的北高雄指標性運動園區。營運廠商褆姆股份有限公司董事長許嘉榮說明，身為高雄鄉親，響應高雄市運動中心平價消費與在地里回饋政策，並額外增加寒暑假期間以外的週一至週五下午2點到4點的公益時段，及特別擴大回饋運動中心周邊里民享游泳池、體適能中心9折優惠。更首創「好厝邊日」，設籍楠梓區及大社區市民在每月最後一週的星期五全日，每人可享1次游泳池進場10元、體適能中心第1個小時10元。各種多元課程、營隊或優惠活動資訊，可追蹤「高雄市楠仔坑運動中心」Facebook粉絲專頁、Instagram「nanzaikengsc」，或加入官方LINE ID「@375sdqhf」，亦可致電服務專線(07)353-6888分機101、102洽詢，或利用營運團隊官網點選「楠仔坑運動中心」查詢。更多活動詳情與好康資訊，也歡迎追蹤運動發展局Facebook粉絲專頁掌握最新消息。