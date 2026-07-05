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▲皮克敏《Pikmin Bloom》的步數，在 Apple Watch 與 iPhone 連接後，就能透過健康 app 讀取資料。（圖／記者周淑萍攝）

Apple Watch 步數沒更新？實測《Pikmin Bloom》同步機制

▲《Pikmin Bloom》可以透過 Apple Watch 增加步數，但會有時間差和些許的步數差異。（圖／記者周淑萍攝）

步數會算、種花不行！Apple Watch 使用限制一次看

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》除了將手機帶在身邊能記錄步數外，許多玩家也好奇，若是出門運動時「只戴 Apple Watch，把 iPhone 留在家裡」，究竟能不能順利計算步數？《NOWNEWS》透過本文整理官方資訊和玩家實測，帶玩家一次解答。皮克敏《Pikmin Bloom》本身雖然沒有獨立的 Apple Watch 專用程式，但步數計算是採用「間接讀取」的方式，當用戶僅配戴 Apple Watch 出門散步時，手錶會完整記錄運動數據；一旦手錶與手機重新建立連線，這些步數就會自動同步至 iPhone 內建的「健康（Apple Health）」App，進而讓皮克敏成功抓取資料。許多玩家在實測初期，常發現「Apple Watch 數字變了，《Pikmin Bloom》卻沒動」，主因是皮克敏為了節省手機電量，並不會即時、每秒撈取健康數據，這種「時間差」非常普遍，有時需要等待數分鐘甚至一小時。若想加快腳步，玩家可以嘗試將皮克敏 App 完全關閉再重新開啟，就能強制更新步數。《NOWNEWS》記者也透過「不帶手機、只戴 Apple Watch」的方式實測，在戶外行走15分鐘後，Apple Watch 顯示步數為1179步，回家後立刻開啟《Pikmin Bloom》，步數並未增加，關閉後等待10分鐘左右開啟，步數增加1080步，因此《Pikmin Bloom》是可以透過 Apple Watch 增加步數，但會有時間差和些許的步數差異。但要注意的是，雖然《Pikmin Bloom》「累積步數」與「孵化花苞」單靠 Apple Watch 就能搞定，但遊戲核心的「種花」，並無法在離開手機的情況下單獨完成，資深玩家分享，若在出門前開啟種花功能，卻將手機丟在家裡，一旦手錶離開手機的藍牙範圍，種花動作就會立刻中斷，或者出現完全種不出花的窘境。最後，若發現手錶數據無論如何都無法同步至《Pikmin Bloom》中，問題通常出在系統權限。專家建議玩家可以檢查 iPhone 的「設定」，進入「健康」中的「資料存取權與裝置」，並點選「Pikmin Bloom」，確認「步數」的讀取權限已有勾選開啟。