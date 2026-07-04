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農業部：強化雞蛋噴印溯源管理

衛福部：強化橫向連結、監測市售雞蛋衛生

彰化縣去年發生「芬普尼毒雞蛋事件」，畜牧場負責人及蛋行負責人明知芬普尼超標，仍將芬普尼雞蛋透過不同蛋行銷售至9縣市，監察委員立案調查，要求行政院督促農業部、衛生福利部、彰化縣政府檢討改進。農業部表示，會強化雞蛋噴印溯源管理；衛福部也說會持續強化橫向連結、監測市售雞蛋衛生安全。監察院調查報告指出，彰化縣衛生局及彰化縣動物防疫所雖已對問題雞蛋執行檢驗、下架回收、停止販售及移動管制等作為，但在污染來源尚未釐清前，防疫所即解除移動管制，造成業者出售5萬多顆問題雞蛋而無法回收，衛生局、農業處間橫向聯繫不足，且衛福部及農業部在約詢時對於移動管制處理流程及權責分工事項，仍各執己見，權責分工問題懸而不明。農業部回應，106年公告禁止芬普尼的水懸劑劑型，同時在該案檢出芬普尼雞蛋後，與食藥署及地方政府各單位，共同追查雞蛋殘留芬普尼的原因，並多次至該場採集動物檢體、環境、飼料等樣品並追蹤檢驗結果；未來也將持續強化雞蛋噴印溯源管理，亦與相關部會研商，將針對生產端的查驗程序重新調整，強化橫向連結，嚴格把關禽蛋食品安全。自112年起農業部透過輔導蛋雞場升級密閉水簾或非開放禽舍，並導入自動化設備，以改善飼養環境、提高生產效率，進而減少不當用藥；此外，亦持續提供農業政策性專案貸款及相關補助，鼓勵業者逐步落實友善飼養。另，衛福部表示，針對114年11月芬普尼雞蛋事件，食藥署已與農業部、地方政府各單位，共同追查雞蛋殘留芬普尼的原因，未來亦會持續強化橫向連結、監測市售雞蛋衛生安全，以維護民眾食品衛生安全。