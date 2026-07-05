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敗者組生死戰！TSW、TES 只能留一隊

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，LCP 賽區頭號種子 TSW，將對決 LPL 強權 TES，誰輸誰回家。（圖／LOL Esports Flickr）

HLE、G2 豪門交鋒 勝者組強強對決

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，LCK 第一種子 HLE、LEC 春季賽冠軍 G2，將在勝者組碰頭。（圖／LOL Esports Flickr）

MSI 季中邀請賽最新賽程

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，各隊最新晉級樹狀圖。（圖／LoLEsports）

《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，今（5）日將迎來兩場極具關鍵的 BO5，第一場於上午11點，由敗者組的 TSW 硬碰 LPL 強權 TES，輸家將直接淘汰；第二場則預估下午4點登場，由 LCK 新科冠軍 HLE 於勝者組對決歐洲老牌霸主 G2。作為 LPL 第二種子的 TES，在正賽首輪不敵 G2 掉入敗者組，今日已無退路，TES 擁有明星下路 JackeyLove 等頂級選手，個人操作上限高，但在面對高壓賽事的穩定度仍需調整，今日這場生死戰，TES 全隊上下唯有獲勝一途，勢必會全力以赴。LCP 賽區頭號種子 TSW，首輪遭 HLE 直落三橫掃，但 TSW 憑藉著極具韌性的防守與中後期野區碰撞，依然是不容小覷的勁旅，面對 TES，TSW 將扮演挑戰者的角色，若能抓到 TES 的失誤，將有機會為 LCP 賽區寫下歷史新頁。勝者組第二輪則將迎來眾所矚目的豪門對決，LCK 第一種子 HLE 氣勢如虹，本季補進打野 Kanavi 與世界冠軍 AD 選手 Gumayusi 後，陣容的明星程度與化學效應在第二賽段達到顛峰，首輪輕鬆過關後，HLE 今天渴望靠著窒息般的韓式營運與無懈可擊的團戰配合，將 G2 送入敗者組。另一邊，LEC 春季賽冠軍 G2 Esports 則再度扛起西方賽區的希望，一向以天馬行空的「黑科技」選角與靈活變換的打法著稱的他們，分組賽首輪也展現出極佳的競技狀態，面對陣容堅不可摧的 HLE，G2 的中野聯動與前期邊線調度將是破局關鍵。■11:00 TSW vs. TES■16:00 HLE vs. G2■11:00 BLG vs. LYON■16:00 T1 vs. FUR