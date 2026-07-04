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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽即將點燃戰火，「森巴軍團」巴西隊於台灣時間7月6日凌晨4點強碰挪威隊。外界相當關心巴西隊主力球星內馬爾（Neymar）是否重返先發，巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）接受巴西媒體採訪時，直言內馬爾已經具備踢滿90分鐘的狀態。安切洛蒂坦言，內馬爾並不滿意從板凳出發，但卻尊重調度，展現極佳的職業態度；若內馬爾能重返先發，將是自2023年10月世界盃資格賽後，睽違睽違2年8個月以來，再度於國家隊先發上陣。巴西隊將在台灣時間6日凌晨4點交手挪威隊，目前外界的焦點全集中在當家球星內馬爾是否會進入先發名單。內馬爾在世界盃開幕前不幸遭逢小腿傷勢，但他並未因此退出國家隊，而是選擇留在陣中專注於復健。在小組賽最後一輪對決蘇格蘭時，於下半場替補登場，出賽約14分。據《聖保羅頁報》報導，巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）受訪時，親自說明內馬爾狀況，稱讚其成熟度以及掌控比賽節奏的能力，「最重要的是他隨時可以上場。至於他會踢多久，沒人知道，他擁有調配自己上場時間和控制比賽節奏的經驗。當我覺得球隊需要他時，我就會讓他上場。」對於內馬爾是否已經具備踢滿90分鐘的狀態，安切洛蒂給出正面答覆，「是的，他可以踢滿90分鐘。」談到這位頂尖球星在這段期間只能坐在板凳上，安切洛蒂坦言，內馬爾對目前的處境（替補）並非完全滿意，但展現了極佳的職業態度，「他的訓練狀況極佳。非常懂得尊重他人、待人親切，深受隊友們的喜愛。」安切洛蒂直言，內馬爾是巴西隊陣中非常重要的人物，「因為他不僅實力頂尖，而且為人十分謙遜。我對他感到非常滿意。顯而易見，他非常渴望上場，一如既往。」至於被問到內馬爾是否曾公開要求進入先發11人名單，安切洛蒂澄清、解釋球隊內部模式，「他不會直接說『我想上場』，但那種渴望是非常明確的。這是一件好事，一個球員坐在板凳上是不可能感到高興的。」如果內馬爾在接下來對陣挪威隊的比賽中先發上陣，這將是他自2023年10月世界盃南美洲區資格賽對陣烏拉圭後，睽違2年8個月以來，再度於國家隊先發上陣。巴西隊目前在各項賽事中保持7場不敗，進攻端極度依賴維尼修斯（Vinicius Junior）的火燙狀態。如果巴西隊想要奪下8強門票，如何在比賽的任何階段壓制挪威隊具破壞力的空中優勢，並成功發揮內馬爾的創造力，將成為此戰的重中之重。