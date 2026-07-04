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中信兄弟2：1樂天桃猿

統一獅5：4台鋼雄鷹

味全龍11：2富邦悍將

▲林子豪清壘三壘安打幫助統一獅追平比數，賽後獲選單場MVP。（圖片提供/統一獅）

▲味全龍打線今日力挺曾仁和，狂敲16安打，其中郭天信雙安貢獻3打點，賽後獲選單場MVP。（圖片提供/味全龍）

中華職棒下半季賽程在昨（3）日展開，今（4）日中信兄弟迎戰樂天桃猿，靠著王牌左投前8局展現壓制力，加上的關鍵打點，終場以 2：1 險勝樂天桃猿，順利贏得下半季首勝。統一獅雖前比賽中前段一直處於落後劣勢，但在8局下展開大反攻，靠著林子豪三壘安打追平比分，陳重羽致勝安打以 5：4 逆轉台鋼雄鷹；味全龍則狂掃16支安打，以 11：2 輕鬆大勝富邦悍將。中信兄弟與樂天桃猿之戰分別由德保拉、魔爾曼登板先發。魔爾曼主投5.2局投出2次四壞保送，被敲出7支安打，4局下被詹子賢、岳東華2安打打下1分，6局下開局被詹子賢及王威晨連續安打後又對岳東華投出四壞球保送，讓江坤宇在滿壘時刻用高飛犧牲打換回1分。樂天打線則受制於德保拉表現，雖3、4兩局曾攻佔得點圈，但前8局都沒能打下分數，直到9局上才靠林子偉砲轟李振昌打下1分。終場兄弟2：1擊敗樂天，贏下下半季首勝。統一獅作客澄清湖球場，邱智呈首局首打席就開轟。台鋼雄鷹1局下曾子祐、王博玄、吳念庭連續3安打把比數追平，2局下又靠著獅蒂芬自亂陣腳，3個保送堆滿壘包，曾子祐敲適時安打貢獻2打點。3局下王柏融、劉時豪敲安再打下1分，將領先擴大到3分。但獅子軍先在5局追回1分，接著8局展開大反攻。面對台鋼中繼投手陳柏清，陳傑憲率先敲安上壘，李丞齡保送上壘後林子豪敲出三壘清壘安打，幫助統一追至4：4平手。台鋼更換投手成許峻暘後，陳重羽擊出二壘方向內野安打，打下致勝打點，終場統一5：4逆轉台鋼。味全龍推派曾仁和力抗富邦悍將鈴木駿輔，狂龍打線首局就力挺曾仁和，4安打打下3分，第4局他雖被林澤彬敲出長打，並因孔念恩安打和味全失誤失掉2分，但隊友奧援此役狂敲16安打攻下11分，加上投手群整場比賽僅被打出3安打，終場味全11：2大勝富邦。