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▲加拿大將在世界盃16強淘汰賽交手摩洛哥，Drake賽前卻反向押注摩洛哥晉級，而且金額只有1美元，引發球迷熱議。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，加拿大即將在休士頓迎戰上屆世界盃4強摩洛哥，不過賽前場外焦點卻意外落在加拿大饒舌天王Drake身上。過去長年被球迷戲稱擁有「Drake魔咒」的他，這次竟然在社群平台公開一張極其荒謬的投注單：他沒有支持自己的祖國加拿大，反而反向押注摩洛哥晉級，而且金額只有1美元，讓大批球迷哭笑不得。Drake除了是全球最具知名度的音樂巨星之一，也因為多年來多次支持的運動員或球隊最終輸球，被球迷戲稱為「運動界反指標」。只要他與哪位球星合照、公開力挺哪支球隊，若對方最後輸球，網路上幾乎都會立刻出現「Drake魔咒又發威」的討論。這個迷因近年甚至延伸到他的運動投注。過去他曾在格鬥、拳擊、足球等項目砸下重金，但結果常常不如預期。像是他曾押注傑克保羅（Jake Paul）擊敗約書亞（Anthony Joshua），結果保羅在邁阿密遭到重創落敗；他先前也曾支持保羅擊敗富里（Tommy Fury），最後同樣輸錢。Drake與加拿大國家隊的「投注孽緣」也不是第一次出現。2024年美洲盃4強戰，他曾豪砸30萬美元押注加拿大擊敗阿根廷，但最終加拿大敗給阿根廷，Drake再度成為球迷調侃對象。本屆世界盃，加拿大在32強淘汰賽擊敗南非，隊史首度贏下世界盃淘汰賽。當時Drake曾押下77萬美元支持加拿大，結果加拿大靠著Stephen Eustaquio的絕殺進球晉級16強，讓Drake罕見贏回面子。不過這次面對實力堅強的摩洛哥，Drake決定換個方式。他在Instagram分享投注單，顯示自己透過Stake押注摩洛哥晉級8強，投注金額僅有1美元，若摩洛哥勝出，他只能拿回1.41美元。Drake還在貼文寫道：「上次贏了……這次來試試反向魔咒策略。」Drake這張投注單一公開，立刻引爆球迷留言。許多人不是驚訝他下注摩洛哥，而是驚訝他竟然只押1美元，與他過去動輒數十萬、上百萬美元的大手筆形成強烈反差。有球迷留言表示：「你竟然押加拿大的對手？」也有人笑說：「反向投注正式啟動，加拿大衝啊！」還有人虧他：「不敢相信你只押了1美元。」甚至有加拿大球迷不滿表示：「兄弟，你是在對抗自己的國家。」從球迷反應來看，多數人都把這次下注視為Drake刻意替加拿大「破解魔咒」的場外操作。畢竟如果Drake支持誰誰就輸，那這次他押摩洛哥，某種程度上反而可能被加拿大球迷解讀成另類助攻。除了投注話題，Drake近期也親自現身世界盃賽場。他日前在家鄉多倫多BMO Field觀戰葡萄牙對克羅埃西亞的比賽，這也是他首次現身世界盃現場觀賽。該場比賽葡萄牙驚險勝出，克羅埃西亞原本在第103分鐘攻入追平球，但最後因越位遭VAR取消。賽後Drake也與葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）合照，並透露C羅替他的兒子Adonis簽了一件球衣。此外，葡萄牙致勝功臣拉莫斯（Gonçalo Ramos）的未婚妻Margarida Amaral Domingues也在Instagram分享，Drake替老公的球衣簽名，並標註兩人寫下「你是最棒的」，附上一顆愛心符號。