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▲王力宏後來簡單包紮，再迅速回到舞台安慰粉絲。（圖／微博@柚子娱乐）

歌手王力宏今（4）日在成都開演唱會，不料要走到特別設計的舞台時疑似踩空，整張臉著地，左耳鮮血流不停，顴骨也有明顯刮痕，但他卻堅持繼續唱，過程中一直用手遮住傷口，嚇瘋台下歌迷：「他是不是在流血？」讓「王力宏摔倒」迅速衝上微博熱搜，好在他現在已經沒事。王力宏在演唱會上從升降舞台落地，轉身要走到設計拱橋，卻不慎踩空整張臉重重著地，嚇得一群黑衣工作人員衝上前攙扶，但他堅持走到另一個舞台繼續唱歌，過程中一直摸耳朵，才發現他的左臉到臉頰上都是血。他表演完後到後台包紮，再迅速回到舞台跟粉絲報平安的說：「放心放心，剛剛跌了一跤，都戴著硬的耳返，剛好碰撞就撞到裡面，耳返壞了，然後耳朵就流血了，都是一些外傷，大家放心。」王力宏說自己還能爬起來的決心很讚，「就是要這樣的態度！」也表示：「今天跟你們在一起，就是全世界最好的地方，我是不可能錯過的。」受傷之餘還不忘撩粉，看起來應是暫時無大礙。王力宏全新世界巡演「最好的地方II」自5月29日展開，主要都在中國、澳洲舉辦，成都則自7月3日至5日在東安湖體育公園主體育場連唱3天。他重金打造這系列演出，更搬來10台機器人一起共舞，光是杭州站票房突破7億台幣，規模與吸金力都相當驚人。