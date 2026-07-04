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▲南州運動公園吸引千名民眾共襄盛舉，現場宛如大型戶外運動派對。（圖／屏東縣府提供）

「屏東Young 有氧Jump」巡迴列車第二站今（4）日在南州運動公園熱鬧登場，以「復古Disco風」為主題，結合懷舊音樂、有氧舞蹈及親子互動體驗，吸引超過千名民眾共襄盛舉。屏東縣長周春米與有氧天王潘若迪同台帶領暖身勁舞，在夕陽映照下掀起全民運動熱潮，現場洋溢健康、歡樂的夏日氛圍。活動由潘若迪、Michael老師、Zumba官方推廣大使Cater老師及屏東在地專業師資共同領軍，帶領民眾隨著音樂盡情律動；現場另安排泡泡秀、泡泡互動及沙畫DIY等親子活動，讓大小朋友都能享受運動與休閒樂趣。周春米表示，首站萬丹獲得熱烈回響，南州站同樣吸引大批民眾參與，今年活動將巡迴萬丹、南州、潮州及屏東市，希望透過不同主題結合運動與生活，鼓勵鄉親養成規律運動習慣，打造健康活力的運動城市。體發中心表示，活動除贈送完成報到民眾限定「野餐保冰袋」，也準備屏東在地品牌「長安製麵」特色禮盒作為互動好禮。下一站將於9月12日前進潮州潮好玩幸福村，10月31日在屏東縣立體育館舉辦最終場，邀請民眾持續跟著音樂律動，一起感受屏東最熱情的全民運動盛會。