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▲Lisa過去跟現在鼻子看起來差了許多。（圖／翻攝自X）

Lisa近日以全球代言人身分，出席泰國曼谷SHISEIDO品牌活動，不過比起活動本身，大家的焦點全落在她的臉上，因為她疑似進廠調整了鼻子的形狀，鼻尖對比過往樣子看起來無比高聳，雖然調整自己的外型是個人自由，不過還是讓粉絲直呼有些不自然。Lisa當天以一襲白色露肩開衩禮服現身，狀態看起來相當亮眼，不過不少網友發現，她的鼻子跟過比起來，完全是平地起高樓的挺拔程度，鼻根也變得比以往更厚實，猜測是填充了什麼物體進去。Lisa鼻子的對比照也瞬間在X瘋傳，有粉絲認為Lisa只是妝容以及拍攝角度不同，「還是一樣漂亮」、「每次都說她整形」；但也有人感嘆，她原本帶點肉感的可愛臉蛋越來越少，跟過去的小女孩差很多。再加上Lisa最近疑似跟LVMH集團三公子分手，且她日前受訪時透露自己在感情中總是「心碎的那一方。」因此有酸民毒舌表示，「怎麼越來越像LVMH三公子了？」、「心碎所以做了同款鼻紀念？」等引發許多討論。