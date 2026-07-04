韓國人氣男團NCT成員JAEHYUN（在玹）退伍後首度來台開唱，今（4）日、明（5）日一連2天在台北流行音樂中心舉行《JAEHYUN FAN-CON TOUR <Mono> in TAIPEI》演唱會，這也是他先前因入伍錯過NCT 127台灣演出後，終於如願站上台北舞台。JAEHYUN一現身便用中文告白：「台北，真的很想見你們，我是在玹！」不只換上高中制服騎腳踏車，更一口氣帶來16首歌曲，還驚喜走下舞台近距離開唱，瞬間掀起全場尖叫。
在玹圓夢來台開唱 換高中制服、騎車逗樂粉絲
FAN-CON先用手寫的「我想你們，我來了！」現身，並以〈Timeless〉揭開序幕，JAEHYUN用中文自我介紹：「台北，真的很想見你們，我是在玹！」提到先前因入伍未能隨NCT 127來台演出，如今終於達成心願。
互動環節中，JAEHYUN邊看照片邊分享最近日常的小故事，聊到珍珠奶茶、後台準備等話題，也透過粉絲提問分享退伍後的改變、最近常用的app，並示範近期常用的自拍表情：還換上高中制服，舞台上騎腳踏車，笑說：「在舞台上騎腳踏車還滿新鮮的，我真的很喜歡騎腳踏車。」
他今晚也帶來包括安可在內共16首歌曲，除了個人出道曲〈Smoke〉，也演唱未發表歌曲〈Timeless〉，以及將於7月10日下午6點數位上架的新單曲〈99 Degrees〉，此外還特別準備了〈Pricey〉、〈Can We Go Back〉、〈Meaning of Love〉、〈Angel Eyes〉等NCT組曲，唱到〈Dandelion〉甚至還走下舞台，掀起全場最高潮。
演出接近尾聲，JAEHYUN向一路等待自己的粉絲表達感謝，表示退伍後、在進行更多活動之前，要把握時間跟大家見面，所以在這麼短的時間籌備了這次巡迴，最後在〈Timeless〉的歌聲中，為台北場演出畫下句點。
JAEHYUN明天（7/5）將繼續於台北流行音樂中心舉行亞巡FAN-CON最終場，目前仍有零星票券可購買，可透過拓元售票系統或於演出當天現場購票，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。
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FAN-CON先用手寫的「我想你們，我來了！」現身，並以〈Timeless〉揭開序幕，JAEHYUN用中文自我介紹：「台北，真的很想見你們，我是在玹！」提到先前因入伍未能隨NCT 127來台演出，如今終於達成心願。
互動環節中，JAEHYUN邊看照片邊分享最近日常的小故事，聊到珍珠奶茶、後台準備等話題，也透過粉絲提問分享退伍後的改變、最近常用的app，並示範近期常用的自拍表情：還換上高中制服，舞台上騎腳踏車，笑說：「在舞台上騎腳踏車還滿新鮮的，我真的很喜歡騎腳踏車。」
他今晚也帶來包括安可在內共16首歌曲，除了個人出道曲〈Smoke〉，也演唱未發表歌曲〈Timeless〉，以及將於7月10日下午6點數位上架的新單曲〈99 Degrees〉，此外還特別準備了〈Pricey〉、〈Can We Go Back〉、〈Meaning of Love〉、〈Angel Eyes〉等NCT組曲，唱到〈Dandelion〉甚至還走下舞台，掀起全場最高潮。
演出接近尾聲，JAEHYUN向一路等待自己的粉絲表達感謝，表示退伍後、在進行更多活動之前，要把握時間跟大家見面，所以在這麼短的時間籌備了這次巡迴，最後在〈Timeless〉的歌聲中，為台北場演出畫下句點。
JAEHYUN明天（7/5）將繼續於台北流行音樂中心舉行亞巡FAN-CON最終場，目前仍有零星票券可購買，可透過拓元售票系統或於演出當天現場購票，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。