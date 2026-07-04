巴西黃豆

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巴西黃豆含水率高 專家指熱損傷為致癌物超標主因

阻斷食安風險 研議含水率12.5%拒收、逐船逐槽檢驗

含水率12.5%

擴大預防性下架 原型油品、部分加工限期下架

257家

調和油等原型油品

油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」經檢驗發現一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游多家廠商跟餐飲品牌。衛福部食藥署今日開專家會議，署長姜至剛表示，問題指向原料「」，因含水率較高導致，未來將研議更嚴格管理標準。同時，在6日前要「精準下架」包含調和油等原型油品，以及使用大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，如沙拉醬等。中聯公司油品三度檢驗中兩次不合格，更有一次高達8.1μg/kg，遠超過標準2.0μg/kg。姜至剛表示，今日下午分別與油脂領域專家、中聯公司等，以及14個食品相關公協會開專家會議。問題指向原料——巴西黃豆，因為黃豆採收後必須乾燥燻蒸，會有熱損傷；而巴西豆含水量較高，熱損傷會比較明顯，因此「雖不中亦不遠」。姜至剛說，根據中聯提供歷年資料檢視，使用美國黃豆的紀錄並沒有驗到苯駢芘過，而巴西黃豆過往有少量檢驗，但仍都是合格不過今年4月檢驗時確實有較高，達到1.6μg/kg。至於為何會有檢驗數據差異？他說，整批船因為受損差異，會在連續製程時可能導致部分合格、部分超標。後續措施，姜至剛表示，研議檢驗不同節點的油品，因此已請中聯將不同批次進一步檢驗，並且強化管理機制。專家建議定期檢驗，並把油槽檢驗分成上、中、下，逐船、逐槽檢驗。會中專家也提到，黃豆含水超過13%較有較高風險產生苯駢芘，因此將評估是否要以作為標準，但目前國際並無其他國家有相關規範，仍要再研議確認。食藥署今已正式發文通知受影響業者（原本公布為291家，但經過扣除重複統計部分改為257家），要求業者完成自主管理、主動揭露或下架。姜至剛說明相關處置原則如下：第一，在未釐清產品衛生安全前，應在115年7月6日24時前，完成預防性下架，包含如。第二，使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，如沙拉醬等，同樣預防性下架。若經過檢查符合規定可以再上架，但若沒有規定苯駢芘規範的產品則無法重新上架。他也說，非屬前點所述產品，雖無須預防性下架，但基於保護民眾健康，請業者本於自主管理原則，自主揭露食品資訊，以維護民眾知的權利。姜至剛表示，下週一（6日）將召集國內重大油廠說明製程節點，作為未來管理精進措施。他強調，此預防性下架並非新增違規事項，而是採取審慎的管理措施，以降低食品安全風險。